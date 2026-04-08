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白沙屯媽祖啟程倒數！開始準備隨身行李 藥師：3大藥物應列必備清單

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮。圖／本報資料照
白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮。圖／本報資料照

苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖徒步進香活動，「粉紅超跑」即將於12日出發，因今年報名香燈腳已破45萬人。許多民眾已開始準備相關攜帶物品。至於，隨身應攜帶哪些藥品，以緩解身體不適，藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛說，包括補充電解質的發泡錠、舒緩肌肉酸痛的痠痛貼布，以及緩解腹痛、腹瀉等腸胃不適的止痛、止瀉的腸胃用藥，以防身體不適可隨時使用。

王明媛說，民眾參加一年一度的宗教大事，最考驗的就是體力，尤其四月天氣悶熱、潮濕，不論是跟著媽祖走多久，都必須付出許多體力，因此，進香過程中，體力往往流失、大量出汗、電解質的補充十分重要，如果路程當中有善心的民眾提供舒跑等飲料，可以隨時補充，或是自己攜帶電解質發泡錠，作為補充，以防肌肉抽筋。

另，若走路走太久，引起肌肉痠痛時，也應準備痠痛貼布，讓肌肉暫時休息，而現在天氣悶熱、潮濕，進香民眾外食機會多，也應注意食安問題，盡量選擇乾淨的店家、乾淨的食物，吃東西前、如廁後都要記得洗手，如果洗手不方便，應攜帶乾洗手、酒精等隨時消毒雙手，並攜帶腸胃用藥，以防腹痛、腹瀉等腸胃不適，可以用藥緩解。

王明媛表示，跟著媽祖進香是祈求平安，但要量力而為，不要過度勉強，如果真的因此受傷了，或造成健康的影響，反而得不償失。特別是慢性病患者應隨身攜帶每天需要吃的藥物，不要隨意中斷，避免影響病情。

白沙屯媽祖 拱天宮 進香

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