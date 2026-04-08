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5旬男衝急診喊「67天沒大便」狂做斷層 醫調病歷見驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子因「便秘」短期內跑了至少6趟急診，讓急診醫師也感到無奈。示意圖／Ingimage
一名男子因「便秘」短期內跑了至少6趟急診，讓急診醫師也感到無奈。示意圖／Ingimage

便秘是現代人常見的困擾，但你有聽過長達兩個多月不排便的案例嗎？近日，一名急診醫師分享了一起令人啼笑皆非的離奇病例。一名年約50歲的男子因腹痛衝急診，一開口竟表示自己已經「67天沒有排便」，深怕腸子會撐破而不敢進食。沒想到醫師替他進行各項檢查後，發現驚人真相，無奈直呼：「這不是一般的便秘！」

經常分享醫療日常的臉書粉專「急診醫師碎碎唸」日前發文表示，急診室來了一位年約50歲的男性病患，檢傷主訴寫著「腹痛，67天沒有大便」。醫師起初以為是檢傷護理師太忙漏打標點符號，應該是「6、7天」沒排便，沒想到親自問診時，病患竟信誓旦旦地強調是「六十七天」，並表示自己害怕腸子被大便撐破，連東西都不太敢吃。

醫師進一步調閱病歷後發現，該名男子近期已為了「便秘」跑了至少6趟急診，且就醫紀錄涵蓋大腸直腸科、消化內科甚至泌尿科。期間他更做了3次電腦斷層掃描與大腸鏡檢查，但各項高階儀器檢查出來的結果均顯示「腸道健康，完全沒問題」。

由於急診無法拒收病患，醫師只好按程序替他安排腹部X光檢查，結果顯示腸道內根本沒有明顯的糞便囤積。為了讓病患安心，醫療團隊不僅幫他灌腸，醫師甚至親自「徒手挖糞」，但直腸內依舊空空如也，完全沒有大便的蹤影。

面對各項檢查都正常卻堅稱自己嚴重便秘的病患，醫師只能無奈宣告：「你的便秘不是一般的便秘，我真的無能為力啊！」結束看診後，檢傷護理師跑來向醫師透露一個荒謬的驚人巧合：「他上次掛急診也是我處理的，那時候他說自己『49天沒有大便』。」這番話讓醫師徹底傻眼，不禁感嘆這種浪費醫療資源的行為，真的是「偉哉健保」。

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