新冠病毒變異且在地化 再感染恐誘發致癌 「肺癌發生風險增3.2倍」

疾管署統計，去年新冠重症個案中，近7成為65歲以上、8成為慢性病患者，重症死亡率達23%。專家表示，新冠再次確診患者在感染後30天內全因性死亡風險，是未再次感染者4.29倍；研究更指出，新冠和癌症有風險加乘效應，再感染者肺癌發生風險增加3.2倍，其他癌症風險增加1.5至2倍，建議高風險族群應接種疫苗，維持保護力。

後新冠疫情時代來臨，新冠病毒變異已在地化，由大流行轉為地方流行，疾管署表示，5到7月將有小波疫情。台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，新冠病毒已落地生根，演變為與多種呼吸道病毒共存狀態，根據2023年至2025年數據，國內夏季有小波疫情恐至超額死亡，主要受影響為高風險族群。

陳秀熙說，研究顯示，新冠病毒會影響腸道微生菌，除了增加肺癌風險約3.2倍外，對其他癌症亦有1.5至2倍的風險增長，高風險族群若出現疑似症狀，應堅持「要篩不要猜」，透過快篩確認病因，避免引發成重症。

台灣感染症醫學會理事長張峰義說，新冠病例數較數年前的高峰期下降，但重症病例數仍然可觀。疾管署統計顯示，2025全年新冠併發重症本土病例累積1727例，與流感不相上下。其中，新冠重症個案近7成為65歲以上長者、8成為慢性病患者，新冠重症患者死亡率高達23%，相當每4位新冠重症患者便有1位死亡。

張峰義表示，2024年發表的台灣全國性世代研究，新冠再次確診患者在感染後30天內的全因性死亡風險，是未再次感染者4.29倍。依據疾管署2023年血清抗體調查推估，全國近8成人口曾感染新冠病毒，意味著8成民眾具備再次感染的條件，隨著體內抗體濃度隨時間衰退，保護力有效期限持續縮短，二次感染的威脅不容低估。

中華民國基層醫療協會理事長林應然說，台灣社區呼吸道疫情呈多種病原並行的態勢，包括流感病毒（A型、B型）、新冠病毒、呼吸道細胞融合病毒（RSV）及副流感病毒同時或交替在社區傳播，各類病毒初期症狀高度相似，單憑臨床表現難以鑑別。

面臨可能的夏季新冠疫情，林應然呼籲65歲以上長者、慢性病患者、肥胖及孕婦等高風險族群，一旦出現發燒、喉嚨痛等呼吸道症狀，應積極於24至48小時內，安排檢測並就醫，有症狀「要篩不要猜、就醫不等待」，部分醫療院所備有三合一檢測工具可快速分辨病原，健保也有給付重症高風險族群篩檢。

目前公費新冠疫苗剩餘約100萬劑，昨起疾管署也提供65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗，2劑間隔180天；其中65歲以上長者約有75萬人，可於今年4月底接種第2劑。