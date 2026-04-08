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未保責任險…高雄毒春捲受害者恐求助無門 食藥署出手：擬強制攤商投保

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
現行產品責任險投保規定，要求具商業登記、公司登記等一定規模業者投保，衛福部食藥署指出，已於去年3月啟動研議，擬將小型攤商納入規範範圍。圖／本報資料照片
現行產品責任險投保規定，要求具商業登記、公司登記等一定規模業者投保，衛福部食藥署指出，已於去年3月啟動研議，擬將小型攤商納入規範範圍。圖／本報資料照片

清明連假期間，高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒事件，一家攤商販售的春捲被檢出沙門氏菌，至今共157人受害，依「食安法」每人可求償30萬元，因攤商未投保產品責任險，有脫產疑慮，外界擔心受害者求助無門。現行產品責任險投保規定，要求具商業登記、公司登記等一定規模業者投保，衛福部食藥署指出，已於去年3月啟動研議，擬將小型攤商納入規範範圍。

外界質疑，因攤商未被強制規範，要求投保產品責任險，導致受害民眾只能直接向業者索賠，若依每人30萬元求償，攤商業者恐面臨4200萬鉅額賠償金，業者若設法脫產規避，受害者恐求助無門。除本案之外，2024年震驚社會的寶林茶室食物中毒案，業者雖依法投保產品責任險，卻被揪出產品責任險效期已過期。

食藥署訂定「食品業者投保產品責任險」規範，依食品業者業別及規模規定是否需要投保，餐飲業者具商業登記、公司登記或工廠登記者，須投保產品責任險；具商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記的食品製造業，或具農產品初級加工場登記的食品製造、加工或調配業者，須投保產品責任險；食品輸入業者，具商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記者，需投保產品責任險。

多數攤商不具商業登記或公司登記，僅有稅籍登記，尚未被要求投保產品責任險。衛福部食藥署食品組組長許朝凱說，現行制度是依照業者規模、營業型態及風險程度，以分級管理方式辦理，具公司、商業登記或工廠登記餐飲業者，其規模較大、供應鏈較廣，對市場影響範圍較高，因此優先列入強制投保產品責任險規範。

許朝凱說，為維護民眾權益，食藥署研議將僅具稅籍的小型攤商，列入需強制投保產品責任險類別，考量業者多為小型經營者，需謹慎研議，已於去年3月分啟動評估，徵詢餐飲業相關公協會、地方衛生局意見，多數意見認為需設有適當緩衝期再強制執行，未來將舉辦說明會，蒐集相關業者意見，並與經濟部、餐飲公會、工會等討論，評估管理方式及強制納保可行性。

另，已被要求投保的業者，在填報食品業者資料時，需說明是否已依規定投保，許朝凱說，食藥署自2024年4月10日起，要求業者列出保險單號碼、保險期間並上傳產品責任險投保證明文件，後續建置「AI保單預警系統」，若發現業者保單即將到期，可直接發信到業者於登錄系統中留下的電子郵件，提醒業者盡快投保，若業者逾期仍未投保，系統會直接通報地方衛生主管機關。

衛生局 食藥署 食物中毒

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