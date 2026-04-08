旅客掌摑值勤空服員 台灣虎航：列入拒載名單並追究法律責任

台灣虎航日前發生一起旅客掌摑空服員事件，台灣虎航今天發出聲明，一向視飛航安全與職場安全為企業經營核心，並且致力營造一個安全、舒適、安心的搭機環境，嚴厲譴責不當暴力行為並委請律師協助當事同仁。此外，台灣虎航已將該名動手的張姓旅客列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。

台灣虎航本月3日一架自日本福島飛往桃園國際機場的IT-753航班，班機飛抵台灣上空準備降落前，機長已多次廣播提醒旅客繫妥安全帶並避免走動，但機艙內一名71歲張姓旅客仍起身疑似穿鞋，該航班劉姓女空服員執行降落前安全檢查時，不慎碰撞張女導致其右臉頰及頭部受傷。

據了解，劉姓空服員事發後立即致歉並詢問張女是否需要醫療協助，但張女情緒持續激動，雙方隨後發生爭執，張女竟動手掌摑空服員。班機降落後，航警獲報到場處理，並受理雙方互告傷害案，劉姓空服員加告張姓旅客公然侮辱，全案移請航警局刑警大隊續處。

台灣虎航表示，該班機於航程中發生旅客情緒失控並掌摑執勤客艙組員之事件。針對此類嚴重侵害員工尊嚴及人身安全之行為，台灣虎航予以最嚴厲的譴責，每位在崗位上敬業付出的同仁都應獲得應有的尊重，台灣虎航將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。

台灣虎航強調，機組人員之執勤安全與飛航安全息息相關。為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，本公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。