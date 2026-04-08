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白沙屯媽進香活動12日登場 台鐵祭買2起迄站車票獲限量應援品
年度宗教盛事-白沙屯媽祖進香活動將於4月12日登場，台鐵規畫相關疏運及應援措施，4月9日起開放購買白沙屯媽出發日車票，凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票者，即可當場獲贈限量應援品。
高鐵公司表示，為配合年度宗教盛事-白沙屯媽祖進香活動及大甲媽祖遶境活動，台鐵公司規畫辦理相關疏運及應援措施，提供旅客安全、便捷的運輸服務。
台鐵指出，本次活動自4月9日起開放購買4月12日（出發日）車票。凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票（不限同日來回）的旅客，即可當場獲贈限量應援品，提供旅途中實用便利並提升整體參與體驗，數量有限，送完為止。
本活動發放車站及數量為台中120份、竹南90份、豐原90份、彰化90份、新烏日80份、大甲70份、沙鹿70份、台中港40份、白沙屯90份、員林80份、苗栗60份、田中60份、二水60份。
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