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女乘客咆哮、掌摑空服員 虎航曝「已列黑名單」：未來拒載有不理性行為乘客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航4月3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，一名張姓女乘客對空服員咆哮、甩巴掌，引發譁然。台灣虎航示意圖，非當事班機。圖／聯合報系資料照
台灣虎航4月3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，一名張姓女乘客對空服員咆哮、甩巴掌，引發譁然。台灣虎航示意圖，非當事班機。圖／聯合報系資料照

台灣虎航4月3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，一名張姓女乘客對空服員咆哮、甩巴掌，引發譁然。台灣虎航企業工會要求公司提出具體保護措施，並將該乘客列入黑名單。台灣虎航今表示，該掌摑空服員的乘客已被列入黑名單，未來機內有不理性行為的旅客，也都會列入拒載名單。

台灣虎航4月3日晚間自日本福島飛往桃園航班，飛機在準備降落時，機上多次廣播準備降落，提醒旅客繫好安全帶、切勿任意走動，但走道側一名張姓女乘客起身疑似穿鞋，空服員在執行檢查時不慎碰觸，盡管空服員立即道歉，並詢問是否需要醫療協助，張女卻情緒激動，不僅對空服員大聲咆哮，更出手掌摑空服員，班機降落時，航警將該女乘客帶走，目前全案移請航警局刑警大隊偵辦。

台灣虎航企業工會4日深夜發出聲明，盼公司提出具體保護措施，並將該乘客列入黑名單；桃園市空服員職業工會更呼籲，台灣虎航應宣示拒載機上暴力的旅客，以表明保護員工和飛航安全的立場。

對此，虎航今宣布，機組人員的執勤安全與飛航安全息息相關，為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，本公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。

虎航重申，針對該航班出現旅客情緒失控、掌摑執勤客艙組員事件，台灣虎航予以最嚴厲的譴責，並強調每位在崗位上敬業付出的同仁都應獲得應有的尊重。

虎航表示，公司致力於提供安全及安心的工作環境，對於旅客攻擊客艙組員的行為，台灣虎航將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。

台灣虎航 空服員

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