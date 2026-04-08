快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

荒野公布淺山調查成果 攜手7-ELEVEN推「四月零錢捐」守護淺山生態

聯合報／ 記者陳美萍／台北即時報導
荒野攜手7-ELEVEN推動「把愛找回來」公益募款平台，主打「四月零錢捐」一個月行動，號召全民以日常消費支持淺山生態守護。統一超商公共事務部部長李至和（左）、荒野保護協會理事長李騏廷（右）。記者陳美萍／攝影
荒野攜手7-ELEVEN推動「把愛找回來」公益募款平台，主打「四月零錢捐」一個月行動，號召全民以日常消費支持淺山生態守護。統一超商公共事務部部長李至和（左）、荒野保護協會理事長李騏廷（右）。記者陳美萍／攝影

荒野保護協會今（8日）公布最新淺山棲地調查成果，並攜手 7-ELEVEN舉辦為期一個月的「四月零錢捐」行動，號召全民透過日常消費支持淺山生態保育。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，相較於氣候變遷等全球議題，淺山是與人類生活最直接交會的環境，因此保護行動更顯急迫。「淺山」是指海拔 800 公尺以下、介於都市與高山之間的重要生態區域，同時也是人類開發最頻繁、衝突最劇烈的地帶。隨著道路開闢、光害增加及都市擴張，棲地破碎化問題日益嚴重，石虎、穿山甲、食蟹獴等本土物種都面臨生存壓力。

荒野保護協會副理事長陳憲政投入棲地保護已 31 年。他表示，荒野保護協會目前在全台關注近 100 個棲地，協會自 1995 年成立以來，透過公民科學參與、生態調查與棲地維護，串聯全台超過 2 萬名志工，逐步建立淺山守護網絡。自 2018 年推動「棲地大調查」以來，已有約 1 萬 3 千名民眾加入，成為台灣環境監測的重要力量。

他表示，棲地保護需要大量人力，如果能有更多民眾參與，再加上政府的支持與協助，整體行動一定能更完整，也更有影響力。荒野志工守護背後，有太多說不出的辛苦，累積了無數人的汗水。

中華經濟研究院前院長蕭代基、台大農學院前院長楊平世皆以荒野志工身分到場支持。蕭代基表示，一個月的零錢捐不夠，但希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業響應。楊平世退休後帶著一群「憨人」投入環境教育，稱自己是很幸福的人，強調台灣土地珍貴，大家一起守護環境、保護動物。

此次與 7-ELEVEN 合作推出的「4 月的零錢捐」，短短一個月，主打小額、隨手捐款方式，讓民眾可以在日常消費可以輕鬆參與保育行動。

荒野保護協會副理事長陳憲政（左6）投入棲地守護31年，表示荒野全台關注近 100 個棲地，串聯全台超過 2 萬名志工，成為台灣環境監測的重要力量。中經院前院長蕭代基（右9）、台大農學院前院長楊平世（左4）皆以荒野志工身分到場支持。記者陳美萍／攝影
荒野保護協會副理事長陳憲政（左6）投入棲地守護31年，表示荒野全台關注近 100 個棲地，串聯全台超過 2 萬名志工，成為台灣環境監測的重要力量。中經院前院長蕭代基（右9）、台大農學院前院長楊平世（左4）皆以荒野志工身分到場支持。記者陳美萍／攝影

荒野保護協會

延伸閱讀

和運租車攜手台灣濕地保護聯盟 深耕二仁溪保育

苗栗農田變石虎棲地 友善農作讓保育動物回家

相關新聞

女乘客咆哮、掌摑空服員 虎航曝「已列黑名單」：未來拒載有不理性行為乘客

台灣虎航4月3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，一名張姓女乘客對空服員咆哮、甩巴掌，引發譁然。台灣虎航企業工會要求公司提出具體保護措施，並將該乘客列入黑名單。台灣虎航今表示，該掌摑空服員的乘客已被列入黑名單，未來機內有不理性行為的旅客，也都會列入拒載名單。

高雄春捲爆食安問題…求償總額恐逾5千萬 消保官介入要業者「全賠」

高雄市苓雅區正義市場春捲爆發食物中毒，高市府已正式介入，強調會站在民眾這邊，全力協助求償。主任消保官殷茂乾今天已把業者約到市府說明，當面要求業者面對責任、拿出最大誠意處理賠償問題，他強調市府態度明確，就是把「幫消費者討回公道」列為最優先工作，不讓受害民眾自行承擔損失。

就醫數將破百…新店「清六食堂」食安事件擴大 業者表達善後誠意

清明連假期間新北新店區便當店「清六食堂」疑爆發食物中毒，就醫人數持續上升，到今天下午為止，就醫人數破百人。新北市消保官已介入處理，業者有投保產品責任險，保單尚在期限內，對受害者醫療費、工作損失、精神賠償等，應有善後能力。

白沙屯媽進香活動12日登場 台鐵祭買2起迄站車票獲限量應援品

年度宗教盛事-白沙屯媽祖進香活動將於4月12日登場，台鐵規畫相關疏運及應援措施，4月9日起開放購買白沙屯媽出發日車票，凡於指定車站購買「大甲或白沙屯」4月12日後之來回車票者，即可當場獲贈限量應援品。

摺疊iPhone成真但不叫「iPhone Fold」！新名稱更高級…中國手機也學取名

蘋果（Apple）摺疊iPhone已從傳聞變成真實產品，不過果粉和多數媒體認為蘋果會採用「iPhone Fold」這種直覺命名方式，但最新爆料顯示，蘋果首款摺疊產品可能命名為「iPhone Ultra」，而非iPhone Fold，且還會按計畫在9月發表、不會延期。

新北「清六食堂」便當疑中毒案增加至118人 共11人住院

新北清六食堂便當店近2日爆發疑似食物中毒案，從原本昨天通報的44人再擴大，截至今日下午3點為止，又新增通報案例，累計就醫達118人。新北衛生局表示，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。