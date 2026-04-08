快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美味上桌台南綠蘆筍上市 周六、日東區假日農市辦推廣活動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，為推廣在地食材美味，台南市政府農業局日來輔導各農會行銷，11、12日與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。

台南市政府農業局說，南市為全台第二大蘆筍產區，每年3至6月為綠蘆筍盛產期，主要集中西港、將軍區，今年將軍區蘆筍種植面積約40公頃，年產量約為250公噸，維持穩定生產規模。

在農民細心栽培下，今年綠蘆筍品質清脆鮮甜，深受市場喜愛。透過設施栽培與栽種技術提升，即使面對氣候變化，仍能穩定供應優質蘆筍。

農業局長李芳林表示，綠蘆筍擁有風味清爽、脆甜，以及纖維細緻的特點，可做成許多不同的料理，可以為主食，也能作為春季在地食材的翠綠點綴，相當受到消費者喜愛。

將軍區農會總幹事林彥良指出，農會推動品牌「紅將軍綠蘆筍」，結合生產追溯制度與品質管理，本月11、12日將在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，除了「紅將軍綠蘆筍」伴手禮可供選購外，還有結合親子體驗與食農教育，讓民眾在動手做的過程中認識食材來源。

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

台南 農會

延伸閱讀

高雄全明星水果節4月8日登場 多款春季水果上架賣場

台南兒童節營養午餐變身美食派對！ 披薩、漢堡、珍奶上桌

「昨天還在樹上」的鮮甜滋味 來自阿里山的現摘藍莓

相關新聞

誰敢吃！淡水滷味攤爆「老鼠爬食材」 網友：還有別的食安疑慮

新北市淡水區一處滷味攤近日遭民眾拍下老鼠爬上食材的畫面，在社群平台曝光後引發熱議。對此，新北市衛生局表示將派員稽查，針對病媒防治及食品保存進行查核。除畫面引發關注外，也有多名網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，掀起食安疑慮。

高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國內線業者日前喊話調漲票價，盡管交通部會協調中油啟動油價凍漲，但華信董事長陳大鈞今天指出，今年鐵定虧損6億，其中高雄-花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，「沒有意義的苦撐，我的心很亂」，盼能停飛高花航線，不僅能減損，也能增加需求較高的航線。

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

民眾表示，帶女兒搭台鐵，但女兒坐下後才驚覺座位上有許多蝨子，甚至已經爬進貼身衣服與身上了，而該男子後續甚至更換數次座位，女兒後續也向台鐵反應蝨子問題；民眾提醒，有搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人。

蛋汙染？高雄春捲染沙門氏菌D群 醫：蛋殼藏菌成最大破口

高雄市正義市場春捲爆發食物中毒風波，截至今天累計173人送醫，患者被檢出感染沙門氏菌D群（salmonella group D.），由於該病菌常見於雞肉與蛋品，醫師指，沙門氏菌附在蛋殼上，未清洗的蛋感染風險最高，外界高度關注蛋品是否為主要汙染源，檢方已鎖定中小型蛋品供應商...

雇主可省2萬6仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

勞動部今宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。

高雄春捲爆食物中毒 譚敦慈：防沙門氏菌煮蛋務必做「這件事」

高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，至今高達173人通報就醫。經檢驗發現，致病菌為沙門氏菌D型。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，沙門氏菌最常出現在蛋製品，她常購買洗選蛋，但烹調前，仍先用自來水沖洗一下蛋殼，以抹布擦乾後，再來烹調。若是散裝蛋，買回家後會先用微濕的抹布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。