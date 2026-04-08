美味上桌台南綠蘆筍上市 周六、日東區假日農市辦推廣活動

進入台南綠蘆筍產期，為推廣在地食材美味，台南市政府農業局日來輔導各農會行銷，11、12日與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。

台南市政府農業局說，南市為全台第二大蘆筍產區，每年3至6月為綠蘆筍盛產期，主要集中西港、將軍區，今年將軍區蘆筍種植面積約40公頃，年產量約為250公噸，維持穩定生產規模。

在農民細心栽培下，今年綠蘆筍品質清脆鮮甜，深受市場喜愛。透過設施栽培與栽種技術提升，即使面對氣候變化，仍能穩定供應優質蘆筍。

農業局長李芳林表示，綠蘆筍擁有風味清爽、脆甜，以及纖維細緻的特點，可做成許多不同的料理，可以為主食，也能作為春季在地食材的翠綠點綴，相當受到消費者喜愛。

將軍區農會總幹事林彥良指出，農會推動品牌「紅將軍綠蘆筍」，結合生產追溯制度與品質管理，本月11、12日將在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，除了「紅將軍綠蘆筍」伴手禮可供選購外，還有結合親子體驗與食農教育，讓民眾在動手做的過程中認識食材來源。

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝