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甘霖解旱螢光再現 雲林復育棲地有成螢火蟲季浪漫登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影
雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影

今年初乾旱少雨，一度影響雲林山區農作與生態環境，地方憂心恐衝擊螢火蟲繁殖。不過近期連日降雨挹注水源，古坑山區已陸續出現零星螢火蟲蹤影。雲林縣政府今宣布，4月至6月推出螢火蟲季活動，結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。

今年活動以「漫遊螢林．Light Yunlin｜微光繽紛派對」為主題，縣府舉辦記者會宣告啟動，副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德、議員簡慈坊、張庭綺、古坑鄉長林慧如及慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容等人與會。魏勝德表示，近日降雨帶來充足水氣，目前已觀測到螢火蟲現蹤，預估今年數量可望與去年相當。

縣府近年持續推動螢火蟲棲地復育，目前已有華山土石流園區、華山山豬湖、竿蓁籠賞螢區、大湖底賞螢區及張師傅生態紅茶園等5處重要據點，在古坑地區有機會觀察到多達10種螢火蟲。

魏勝德指出，近年棲地逐步擴展，螢火蟲不再侷限於山區，平地亦能見其蹤跡。今年更串聯湖山水庫、林內老菸樓檸檬咖啡園、新庄桂啡農場及麻園社區等地，打造由山區延伸至平地的生態廊道，讓民眾有更多賞螢選擇。

謝淑亞表示，「看到螢火蟲，就代表生態回來了」，今年活動內容豐富，推出16條賞螢路線，並規畫「百元森友會」系列體驗課程，涵蓋攀樹、觀星、國產材應用、環境教育、茶席文化及森林療癒等主題，民眾僅需百元即可參與。呼籲民眾賞螢時應保持低干擾原則，不捕捉、不打擾，共同守護珍貴生態資源。

縣府也與在地環保旅店「劍湖山渡假大飯店」跨界合作，打造季節限定的「螢火蟲主題套房」，透過旅宿、農業、產業、復育、教育與社區等多方合作，打造友善生態旅遊環境。相關活動資訊及預約請上臉書「雲林螢火蟲季」查詢（https://www.facebook.com/yunlinfirefly）。

雲林螢火蟲季四月登場，目前已有零星螢火蟲現蹤。圖／華山休閒農業區提供
雲林螢火蟲季四月登場，目前已有零星螢火蟲現蹤。圖／華山休閒農業區提供

雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影
雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影

雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影
雲林縣螢火蟲季活動開跑，今年結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。記者陳雅玲／攝影

雲林螢火蟲季四月登場，目前已有零星螢火蟲現蹤。圖／華山休閒農業區提供
雲林螢火蟲季四月登場，目前已有零星螢火蟲現蹤。圖／華山休閒農業區提供

雲林 謝淑亞 古坑

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