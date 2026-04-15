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運動後吃什麼？增肌減脂選快吸收蛋白質

撰文／ 鄭嘉蕙

要健身效果更佳，運動後30分鐘到2小時內補充乳清蛋白是關鍵。 圖／李清宇 提供
要健身效果更佳，運動後30分鐘到2小時內補充乳清蛋白是關鍵。 圖／李清宇 提供

一身漂亮肌肉線條是每位運動愛好者嚮往的目標。再加幾分鐘重訓、多練幾組動作……這樣就足夠了嗎？專業營養師大揭密，少了一個重要「原料」健身效果就不明顯，這個增肌關鍵就是補充乳清蛋白！

隨著運動追求健健美的風潮興盛，「噓！星聞」小編「超認真調查」很想知道健身圈效果事半功倍的秘密，前進健身房一探究竟，看到這麼多人認真操作著健身動作，想在盛夏來臨前練出迷人曲線，馬上向黃威杰營養師請教健身族吃什麼補給大調查。

重訓讓肌肉產生微小的破壞，修復這些肌纖維就需要蛋白質當原料。 圖／李清宇 提供
重訓讓肌肉產生微小的破壞，修復這些肌纖維就需要蛋白質當原料。 圖／李清宇 提供

健身族要如何懂得正確運動也要吃得精準呢？運動營養師黃威杰點出，關鍵在運動後補充蛋白，「尤其是重量訓練，其實會讓肌肉產生微小的破壞。身體要修復這些肌纖維，並讓它變得更強壯就需要『原料』，蛋白質就是最重要的原料來源。」

營養師黃威杰補充說明，在運動過後30分鐘到2小時之內是肌肉吸收營養效率相對比較好的時間。此時補充足夠的蛋白質可以幫助肌肉修復、促進合成，也能減少肌肉流失，以至於增肌的關鍵就建立在這個基礎上，反之，如果只運動沒有補充蛋白，肌肉線條就無法練得那麼好看囉！

可可或香草口味蛋白粉，口感和滋味都讓人喜愛才能打進健身圈大獲好評。 圖／李清宇 提供
可可或香草口味蛋白粉，口感和滋味都讓人喜愛才能打進健身圈大獲好評。 圖／李清宇 提供

知道增肌的秘密武器在補充蛋白，市售品項這麼多，健身族群又該怎麼選擇？
「營養師黃威杰推薦明治SAVAS運動乳清蛋白粉，它屬於吸收速度比較快的蛋白質，溶解度好，好沖、好喝，適合講求效率的健身愛好者長期補充喔！」

營養師黃威杰分享：明治SAVAS蛋白粉好溶解、沒有乳腥味、滑順不甜膩，是獲健身族好評的原因。 圖／截自噓星聞影音
營養師黃威杰分享：明治SAVAS蛋白粉好溶解、沒有乳腥味、滑順不甜膩，是獲健身族好評的原因。 圖／截自噓星聞影音

黃威杰營養師說明，明治SAVAS運動蛋白粉乳清蛋白系列以乳清蛋白為主，本身屬於吸收速度快的蛋白質，相較於酪蛋白，乳清進入血液的時間更短，所以更適合運動後補充。這樣的蛋白質來源單純，胺基酸組成完整，尤其是支鏈胺基酸(BCAA)含量充足，對肌肉合成很關鍵。

日本銷售第一的明治SAVAS運動蛋白粉，嚴選紐西蘭優質純淨乳原作為原料，獨家配方設計，額外添加運動員較易攝取不足的維生素B2、B6、C、D，使用天然來源植物萃取的甜菊醣苷作為甜度來源，自然清甜無負擔，深受日本頂尖運動員及愛好運動者喜愛。

重訓後會讓肌肉產生微小的破壞，這些肌纖維就需要蛋白質來幫助修復。 圖／李清宇 提供
重訓後會讓肌肉產生微小的破壞，這些肌纖維就需要蛋白質來幫助修復。 圖／李清宇 提供

明治SAVAS採用獨家均質造粒技術，好溶解、易沖泡，美味好喝，早餐、點心、運動後30分鐘內、睡前1小時都可以來上一杯。只要250ml的冷水或牛奶加入SAVAS蛋白粉1匙約32g，這樣一份溶解後飲用，無論是可可或香草口味，滑順細膩的口感和微甜不膩的滋味都讓人喜愛，當然可以當作日常持續飲用的選擇。啟動訓練續航力，乳清蛋白就選明治SAVAS運動蛋白粉。

明治SAVAS額外添加關鍵維生素B2、B6、C、D，補充運動員較易攝取不足的營養是一大特色。 圖／明治SAVAS 提供
明治SAVAS額外添加關鍵維生素B2、B6、C、D，補充運動員較易攝取不足的營養是一大特色。 圖／明治SAVAS 提供

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