風廊串聯公園道…嘉市西區大發展成果展登場 打造宜居韌性城市

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，以「歷史回顧」、「國內外案例」及「未來願景」三大主軸，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展表示，西區近年發展成果明顯，高鐵聯外輕軌是重中之重，希望透過「一條軌道改變一座城市」，帶動交通運輸轉型與永續發展。

黃敏惠呼籲中央兌現承諾，讓未來市民與旅客透過便捷大眾運輸與友善步行環境，無縫串聯公園、學校、辦公場域與商圈，吸引周邊產業園區人口移居，讓嘉義市成為「大南方新矽谷」重要支援城市。

成果展回顧1943年都市規畫提出「公園道串聯公園」田園城市藍圖，展示國內外案例，包括道將圳水綠廊道、台中市綠園道、大軍團大道及巴塞隆納超級街區計畫，讓市民理解現代都市如何紓解人車衝突、拉近人與自然距離。嘉市歷經地震、風災，市府復原過程逐步梳理前人規畫，將城市痛點轉化為亮點，以「西區大發展、東區大進步」作雙引擎，加速推動整體城市升級。西區大發展透過更前瞻上位計畫，整合土地使用與公共建設，導入風廊、水廊、綠廊概念，串聯公園與公園道，不僅提升交通便利性，讓市民日常生活享有更舒適環境與更好生活品質。

都發處長許懷群表示，鐵路高架化為鐵路兩側帶來縫合契機，也讓鐵路西側迎來空間重塑重要轉折。市府推動「西區大發展整體策略規畫案」，榮獲第12屆台灣景觀大獎環境規劃類傑出獎，顯示規劃方向獲肯定。目前「北港路兩側地區」都市計畫變更案由市都委會專案小組審議，「嘉北車站西側地區」今年公開展覽，希望在都市開發與水綠環境建構間取得平衡，打造符合當代需求與永續發展都市空間。

嘉市夏季吹南風、午後吹西風、冬季北風，風向系統與既有林蔭道、公園道配置一致，因此市府指認北園、北港、玉山、博愛、民生、吳鳳、彌陀等7大風廊，未來作為土地使用與都市設計重要依據，透過建築退縮、棟距及面寬等規範，引導風進入街廓與基地，改善熱環境提升通風品質。成果展今明2天展出，安排彩繪工作坊、專場導覽及願景分享會。

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。圖／嘉市府提供