快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

風廊串聯公園道…嘉市西區大發展成果展登場 打造宜居韌性城市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供
嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，以「歷史回顧」、「國內外案例」及「未來願景」三大主軸，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展表示，西區近年發展成果明顯，高鐵聯外輕軌是重中之重，希望透過「一條軌道改變一座城市」，帶動交通運輸轉型與永續發展。

黃敏惠呼籲中央兌現承諾，讓未來市民與旅客透過便捷大眾運輸與友善步行環境，無縫串聯公園、學校、辦公場域與商圈，吸引周邊產業園區人口移居，讓嘉義市成為「大南方新矽谷」重要支援城市。

成果展回顧1943年都市規畫提出「公園道串聯公園」田園城市藍圖，展示國內外案例，包括道將圳水綠廊道、台中市綠園道、大軍團大道及巴塞隆納超級街區計畫，讓市民理解現代都市如何紓解人車衝突、拉近人與自然距離。嘉市歷經地震、風災，市府復原過程逐步梳理前人規畫，將城市痛點轉化為亮點，以「西區大發展、東區大進步」作雙引擎，加速推動整體城市升級。西區大發展透過更前瞻上位計畫，整合土地使用與公共建設，導入風廊、水廊、綠廊概念，串聯公園與公園道，不僅提升交通便利性，讓市民日常生活享有更舒適環境與更好生活品質。

都發處長許懷群表示，鐵路高架化為鐵路兩側帶來縫合契機，也讓鐵路西側迎來空間重塑重要轉折。市府推動「西區大發展整體策略規畫案」，榮獲第12屆台灣景觀大獎環境規劃類傑出獎，顯示規劃方向獲肯定。目前「北港路兩側地區」都市計畫變更案由市都委會專案小組審議，「嘉北車站西側地區」今年公開展覽，希望在都市開發與水綠環境建構間取得平衡，打造符合當代需求與永續發展都市空間。

嘉市夏季吹南風、午後吹西風、冬季北風，風向系統與既有林蔭道、公園道配置一致，因此市府指認北園、北港、玉山、博愛、民生、吳鳳、彌陀等7大風廊，未來作為土地使用與都市設計重要依據，透過建築退縮、棟距及面寬等規範，引導風進入街廓與基地，改善熱環境提升通風品質。成果展今明2天展出，安排彩繪工作坊、專場導覽及願景分享會。

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供
嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。圖／嘉市府提供
嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。圖／嘉市府提供

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供
嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展。圖／嘉市府提供

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

看見幸福台灣／「幸福城市第14站」屏東 五大引擎 催動幸福

舊城新裁！新竹商圈活化 祭出市集、展演、集章趣

中央挹注5.9億元改善仁德交通 文賢路拓寬串聯臺1線路網

彰化縣立棒球場 將擴建成國際規格

相關新聞

風廊串聯公園道…嘉市西區大發展成果展登場 打造宜居韌性城市

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，以「歷史回顧」、「國內外案例」及「未來願景」三大主軸，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展表示，西區近年發展成果明顯，高鐵聯外輕軌是重中之重...

創造雙贏 學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動

台南學甲區大灣農村社區土地重劃區工程，今上午舉行動土典禮，預計明年9月完工，完成開發後除社區道路變寬，還可提供住宅區土地，社區公園兼滯洪池、社區活動中心用地，地方可望創造雙贏。

嘉市府北棟大樓未動工交通黑暗效應浮現 名醫宋思權診所搬遷新址

嘉義市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20多年規畫、多次招標流標，去年5月9日決標，元月舉行開工典禮，4年施工期長，大量工程車輛進出，衝擊周邊交通，還未動工，市府斜對面的知名神經內科醫師宋思權診所，決定告別33年的舊診所，下周一搬遷新診所，打造藝術診療友善溫馨空間。

森林廢材變黃金 嘉義林保分署攜手在地生技推紅檜牛樟精油香氛新品

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，展現林業循環利用與綠色經濟發展成果。嘉義分署長李定忠與大醫生技創辦人謝豐裕，在來賓見證下在紀念木板簽名，象徵合作協議。

台南永康飛雁新村修復延宕 拚7月招商

古都台南有許多早年眷村園區，近年來紛紛活化轉型觀光，其中永康區一九四三年興建的軍事建築物「原永康飛行場無線羅針所」，二戰結束後轉為空軍眷村飛雁新村，位於奇美醫院旁鬧區，市府啟動修復原預計去年完工，依舊鐵皮圍住，地方期盼早日開放。

台南文化新據點 三二一巷10月開幕

台南北區日式建築群「三二一巷藝術聚落」緊鄰台南火車站，歷經三年古蹟修復與景觀工程，前年曾短暫開放作為台灣文博會展場之一，活動結束後隨即關閉，不少市民期待延續觀光熱度；文化局表示，已完成委外招商，預計下半年重新對外營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。