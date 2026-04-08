高雄春捲爆食安問題…求償總額恐逾5千萬 消保官介入要業者「全賠」

高雄市苓雅區正義市場春捲爆發食物中毒，高市府已正式介入，強調會站在民眾這邊，全力協助求償。主任消保官殷茂乾今天已把業者約到市府說明，當面要求業者面對責任、拿出最大誠意處理賠償問題，他強調市府態度明確，就是把「幫消費者討回公道」列為最優先工作，不讓受害民眾自行承擔損失。

衛生局掌握已有173人因食用春捲出現不適並就醫，其中13人已檢出感染沙門氏菌，市府消費者服務中心目前已受理2件申訴案件，涉及7名消費者，後續人數可能還會增加。

根據食安法規定，若確認業者有過失，受害民眾每人最高可求償30萬元，以目前通報173名受害者計算，業者面臨要求賠償總額最高5190萬元。

今天業者在家屬與律師陪同下到市府說明，表達透過協調方式，一案一案與消費者談賠償。對此，消保官在會中直接點出底線，強調業者在面對受害者時，不只要處理問題，更要展現基本的誠意與慰問態度，不能只是形式上的應付。

市府也講得很清楚，賠償至少要涵蓋三大項目，包括醫療費用、因請假或無法工作造成的收入損失，以及精神慰撫金，這三項都應納入賠償範圍，作為協商與和解的基礎。

另也已主動聯繫國內消費者保護團體，評估是否啟動團體訴訟，如果後續協調過程中，業者沒有展現應有的誠意或處理態度消極，市府將協助受害民眾走法律途徑，透過集體提告來爭取權益。

消保官呼籲，凡是因這起事件身體不適或受到影響的民眾，都可以盡快向市府消費者服務中心申訴1950專線，市府會提供協助，幫助民眾爭取應有的賠償與權益，不會讓個別消費者單打獨鬥。