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油價漲、飛花蓮航線搭載率低華信盼停飛 民航局回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空。記者曾原信／攝影
華信航空。記者曾原信／攝影

華信航空先前提出希望能夠漲票價，隨著中東戰爭未歇國際油價飆漲，航空業也面臨營運成本增加，華信航空指出，面對高雄、台中飛花蓮航線搭載率僅2、3成，預計今年2航線恐虧損新台幣7,000萬元。對此，交通部民航局表示，了解也體諒業者處境，後續會評估。

隨著國際航空燃油不斷上漲，根據我國原本規定，航空業者可以依據漲幅調整燃油附加費，國內航空業者原本也將跟著油價上漲，調整票價，不過行政院日前提出為穩定物價，已跟業者溝通，暫時不調整票價。

華信航空董事長陳大鈞指出，原先油價占成本13%，目前已漲至21%，預計今年營業額新台幣60億元，恐將因油價虧損10%、約6億元，為爭取更多收益，未來將積極開拓機上廣告資源，例如將礦泉水包裝、餐巾紙納入廣告合作。

不僅油價上漲，陳大鈞也提到，目前飛花蓮航線虧損連連，目前高雄-花蓮航線搭載率僅2成，台中-花蓮約3成，若以新油價計算，2航線全年將虧損7,000萬元。

面對業者的困境，民航局表示，了解也體諒業者處境，後續會評估，業者如有減班需求，也會配合研議。

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