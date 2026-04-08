高雄春捲爆食物中毒 譚敦慈：防沙門氏菌煮蛋務必做「這件事」

高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，至今高達173人通報就醫。經檢驗發現，致病菌為沙門氏菌D型。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，沙門氏菌最常出現在蛋製品，她常購買洗選蛋，但烹調前，仍先用自來水沖洗一下蛋殼，以抹布擦乾後，再來烹調。若是散裝蛋，買回家後會先用微濕的抹布擦去蛋殼上的雞屎、稻穀，再放入冰箱冷藏，烹調前也會沖洗一下，以防沙門氏菌感染。

譚敦慈表示，許多民眾在料理雞蛋時，可能為了節省，即便蛋殼破裂，仍拿來煮、拿來吃，以為煮熟就沒問題，但其實感染沙門氏菌的風險將大大增加。首先，民眾購買雞蛋時，不要挑選蛋殼已經裂了、破了的雞蛋；其次，若蛋殼已經破了、裂了，千萬不要再吃。

譚敦慈提醒，民眾要烹調雞蛋前，再沖洗雞蛋即可，如果沒有要烹調，千萬不要先洗雞蛋，避免水份經由蛋殼的氣孔進入蛋內，縮短雞蛋保存期限，且打蛋後，務必盡速烹調，不要長時間放在室溫環境。另烹調時應將雞蛋煮熟，因為沙門氏菌不耐高溫，高溫下可以完全被殺死。

譚敦慈說，所謂煮熟的雞蛋，就是蛋白、蛋黃都成凝固狀，且全熟的雞蛋有助身體吸收，因此，她個人不吃蛋蜜汁、月見冰等有生雞蛋的製品，以防食物中毒，一旦感染沙門氏菌「真的十分痛苦」。

「春捲是我最喜歡的食物，曾有退休後自己開店的想法。」譚敦慈說，春捲是十分健康的食物，但由於是冷食，包括煮好的雞肉、豬肉、雞蛋等，就放在室溫環境，但現在天氣悶熱、潮濕，食物不利保存，十分容易滋生細菌，建議民眾應提高警覺。

至於，新北市的便當也疑似引發食物中毒事件，近百人就醫。譚敦慈說，民眾多外食，多只在意好不好吃，忽略了環境衛生，以她來說，外食多會注意餐廳的環境衛生，且不吃生食，如生菜沙拉等，甚至是在餐點加上生的香菜、青蔥，她也選擇不加，並一定會再注意兩點，第一、廚師的手在處理食材時的動作，是否常保持乾淨，第二、生熟食有無分開處理，如砧板是否分開等，可以供民眾作為觀察的細節。