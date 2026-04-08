就醫數將破百…新店「清六食堂」食安事件擴大 業者表達善後誠意

清明連假期間新北新店區便當店「清六食堂」疑爆發食物中毒，就醫人數持續上升，到今天下午為止，就醫人數破百人。新北市消保官已介入處理，業者有投保產品責任險，保單尚在期限內，對受害者醫療費、工作損失、精神賠償等，應有善後能力。

主任消保官王治宇說，已有聯繫上謝姓業者，對方告知有投保產品責任險，也在保單有效期限內，投保金額有高於政府要求的數額，業者對於調查作業，態度算配合，也有表達善後誠意。

新北市衛生局表示，截至8日上午10點共新增55人通報，累計就醫達99人，其中87人食用公所店便當及12人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有6人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。衛生局表示，目前相關檢驗結果尚未出爐，市府將持續追蹤。

據了解，今天下午還有新增的通報數，整體就醫人數將破百人，衛生局稍後將發布新一波資訊。

衛生局指出，清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。衛生局表示，患者的糞便、廚工的採檢、便當檢體等都已送驗，兩家店共同食材是滷蛋及高麗菜配菜、白飯，究竟是哪一項食材出包，因為細菌培養需要時間，還在等待檢驗結果，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。