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「粉紅超跑」來了！搶救心梗、中暑 北醫打造移動急診室守護45萬香燈腳

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良體驗「行動指揮車」，肯定群聚活動的醫療應變能力。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良體驗「行動指揮車」，肯定群聚活動的醫療應變能力。記者廖靜清／攝影

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程，今年報名追「粉紅超跑」的香燈腳人數刷新紀錄，突破45萬人。全程徒步、長時間行走的進香活動，香燈腳走到痛爆，體力透支與溫差容易引發心肌梗塞，現場雖然有提供即時急救處置，但是進香路線不固定成了重大醫療挑戰。

台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心副教授林哲瑋表示，「瘋媽祖」是宗教界盛事，每年吸引高達百萬信眾參與，除了報名的信徒，也包括臨時起意的民眾。數天行程常見中暑、脫水、足底筋膜炎及體力不支，且白沙屯媽祖無固定路線，遇到緊急醫療需求或無法定位，恐影響猝死搶救的黃金時間。

林哲瑋指出，今年台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心攜手童綜合醫院，整合超過10年第一線經驗及產業資源，建置「智慧行動醫療隨扈系統」，首度將遠距醫療、智慧調度與電動載具整合導入無固定路線的大型宗教活動場域，打造可隨人群移動的「移動急診室」，大幅提升醫療應變效率與可近性。

「病人在哪裡，醫療就在哪裡。」林哲瑋強調，移動急診室解決白沙屯進香的三大痛點，包括難以即時定位病人、缺乏高效率調度機制，以及救護車難以進入壅擠人潮。系統導入「一鍵求救+即時定位」功能，可快速掌握患者位置，並透過行動醫療指揮系統進行即時派遣，大幅縮短救援時間。

衛福部長石崇良表示，白沙屯媽祖進香已經成為台灣的宗教文化盛事，今年報名的香燈腳打破往年紀錄，人數相當多。因路線不固定且節奏緊湊，香燈腳極易發生健康意外，甚至體力不支導致昏倒，希望民眾一定要注意自身安全，量力而為，如有不適請尋求現場醫療救護站協助。

石崇良指出，今年幾家資訊廠商匯入了科技行動救援，發生狀況時讓急救能更即時、準確，「當人群移動，醫療也跟著移動」。智慧行動醫療系統的導入，提升群聚活動的醫療應變能力，也象徵智慧醫療從醫院走向公共場域，這套模式可延伸應用大型活動、偏鄉醫療、災害應變等，成為醫療韌性的基礎。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫近年積極推動遠距與行動醫療，應用已拓展至偏鄉及遠洋場域。此次延伸至白沙屯進香，亦整合童綜合醫院、萬芳醫院等跨院團隊，沿進香路線提供即時醫療服務，範圍涵蓋苗栗、台中、南投、彰化及雲林，不僅建立可複製的智慧醫療模式，也全面強化跨區域醫療應變能力。

這套系統由七人座純電動車擔任「行動指揮車」，而電動三輪車可靈活穿梭人群，迅速抵達現場進行初步處置，透過遠距照護系統、電子護身符，立即遠端傳遞跟交班病情。另整合低軌衛星與通訊技術，即使在複雜或訊號不穩環境中，仍可維持穩定資訊傳輸，可第一時間回傳傷者資訊與影像，立即處置救命。

智慧醫療系統進駐媽祖活動，有效強化現場應變能力，讓信眾參與過程更加安心。記者廖靜清／攝影
智慧醫療系統進駐媽祖活動，有效強化現場應變能力，讓信眾參與過程更加安心。記者廖靜清／攝影

北醫打造「移動急診室」，解決媽祖進香行程發生找不到病人、救護車進不去的困境。記者廖靜清／攝影
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白沙屯媽祖

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