蛋汙染？高雄春捲染沙門氏菌D群 醫：蛋殼藏菌成最大破口

高雄市正義市場春捲爆發食物中毒風波，截至今天累計173人送醫，患者被檢出感染沙門氏菌D群（salmonella group D.），由於該病菌常見於雞肉與蛋品，醫師指，沙門氏菌附在蛋殼上，未清洗的蛋感染風險最高，外界高度關注蛋品是否為主要汙染源，檢方已鎖定中小型蛋品供應商，追查供應鏈與分裝、運輸及販售過程。

義大醫院家醫科醫師洪暐傑指出，沙門氏菌是人畜共通病原，其中D群是沙門氏菌一種型態，與雞肉、蛋品關聯性高，一旦感染容易引發腸胃炎等食物中毒症狀。

他表示，沙門氏菌多存在於動物腸胃道中，包括雞、豬、牛及鳥類等，雞產蛋時排泄跟生產都是泄殖腔，蛋殼容易沾到糞便上的沙門氏菌，也是蛋品成為高風險食材的主因。

洪暐傑說，細菌主要附著於蛋殼，正常蛋液不會帶菌，除非蛋殼破裂或遭汙染，細菌才可能進入蛋內，感染途徑包括打蛋時手接觸蛋殼再觸碰其他食材，或蛋殼裂縫使細菌滲入，手摸到蛋再摸別的食物都會，若未做好分流，容易造成交叉汙染。

他指出，大量製作更提高風險，只要有一顆蛋帶菌，打在整桶裡蛋液全都被汙染，細菌會在整桶蛋液中迅速擴散，增加感染機率。

此外，溫度與時間也是關鍵因素，5到60度是比較容易生長的溫度，其中約37度最適合沙門氏菌繁衍，加上蛋與肉類屬高水分食材，放在室溫一段時間就會大量增加。

關鍵還是要煮熟，即使食材曾受汙染，只要充分加熱仍可降低感染，但也不能放置過久或再度接觸汙染源，否則仍可能出問題，他坦言「每一顆蛋都有風險」，相較之下，超市、大型賣場的洗選蛋搭配冷藏，可降低風險，但仍難完全排除。

正義市場春捲食材包含豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，以及蛋品及肉絲，市長陳其邁公開點名「蛋的問題很大」，檢方正追查蛋品來源鎖定中小型供應商，研判貨品來源是小農或規模不大的農場，將掌握分裝、運輸到販售過程，查明真正汙染源。

衛生局表示，雞蛋是沙門氏菌最容易孳生的地方，散裝蛋風險最高，洗選蛋和散裝蛋的差異在於蛋殼清洗、標準化處理流程，建議選購蛋品注意外觀清潔、無破損、沒有雞糞，烹調時，生熟分開、徹底煮熟，打蛋使用三碗法，敲開、檢查、再倒，避免交叉汙染。