影／台灣第一鮪逾200萬元拍出 所得將捐弱勢兒童用餐

台灣第一鮪以逾200萬元拍出！琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲台灣第一鮪，今天上午舉行拍賣，最終由東港佳珍餐廳老闆蕭受發及澎坊公司，以每公斤1萬600元，總價201萬4000元共同拍得，蕭受發表示，販售所得將捐給縣府讓弱勢兒童用餐。

富漁慶2號4月5日上午9時許在北緯22度8分、東經118度30分，台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，通報東港漁業電台後馬上兼夜趕回，6日上午6時47分返抵東港漁港。下午3時經東港區漁會鑑定後，確認為第一鮪。

今天舉辦拍賣會，上午11時富漁慶2號由海巡署船艦開路，在鞭炮、煙火齊發中入港。當第一鮪從船艙中緩緩吊起，現場歡呼掌聲不斷，屏東縣長周春米也為其掛上第一鮪標牌。經測量後，第一鮪重190公斤、長214公分，並由工作人員拉上拍賣舞台。

漁業署長王茂城表示，這尾黑鮪魚是「台灣第一鮪」，比宜蘭南方澳捕獲的還早。現場由周春米擔任拍賣官，拍賣由每公斤1000元起標，競標者不斷喊價價格一路攀升。

最後由東港佳珍餐廳老闆蕭受發及澎坊公司，以每公斤1萬600元共同得標，打破去年每公斤1萬300元的最高紀錄。不過因今年第一鮪較輕，總價201萬4000元比去年少了29多萬元。

蕭受發今年是第12次標得第一鮪，澎坊公司則是連續第4年得標。蕭受發表示，他過去曾當過船長，知道討海人的辛苦，希望標得第一鮪協助漁民有更好的收入。今年第一鮪售出後所得將捐給縣府，提供弱勢兒童餐食。

67歲的船長洪福家是歷屆捕獲第一鮪最年長的船長，他從14歲討海至今已53年，首次捕獲第一鮪。他對拍賣價格非常開心，表示這次真的運氣好，他原本只是要出海抓旗魚，沒想到竟有黑鮪魚上鉤，用旗魚鉤抓鮪魚很不容易，魚還差一點跑掉，經半個鐘頭搏鬥才順利拉上船。

「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」將於5月2日至7月5日舉辦，包括開幕海洋音樂會、美食推廣宴、大鮪市集、經典之夜等活動，詳情可上活動官方網站或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲台灣第一鮪，今天上午在鞭炮、煙火齊發中入港。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪從船艙中緩緩吊起。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪經測量後，重190公斤、長214公分。記者潘奕言／攝影