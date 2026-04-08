快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣第一鮪逾200萬元拍出 所得將捐弱勢兒童用餐

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣第一鮪由東港佳珍餐廳及澎坊公司，以每公斤1萬600元，總價201萬4000元共同拍得。記者潘奕言／攝影
台灣第一鮪由東港佳珍餐廳及澎坊公司，以每公斤1萬600元，總價201萬4000元共同拍得。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪以逾200萬元拍出！琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲台灣第一鮪，今天上午舉行拍賣，最終由東港佳珍餐廳老闆蕭受發及澎坊公司，以每公斤1萬600元，總價201萬4000元共同拍得，蕭受發表示，販售所得將捐給縣府讓弱勢兒童用餐。

富漁慶2號4月5日上午9時許在北緯22度8分、東經118度30分，台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，通報東港漁業電台後馬上兼夜趕回，6日上午6時47分返抵東港漁港。下午3時經東港區漁會鑑定後，確認為第一鮪。

今天舉辦拍賣會，上午11時富漁慶2號由海巡署船艦開路，在鞭炮、煙火齊發中入港。當第一鮪從船艙中緩緩吊起，現場歡呼掌聲不斷，屏東縣長周春米也為其掛上第一鮪標牌。經測量後，第一鮪重190公斤、長214公分，並由工作人員拉上拍賣舞台。

漁業署長王茂城表示，這尾黑鮪魚是「台灣第一鮪」，比宜蘭南方澳捕獲的還早。現場由周春米擔任拍賣官，拍賣由每公斤1000元起標，競標者不斷喊價價格一路攀升。

最後由東港佳珍餐廳老闆蕭受發及澎坊公司，以每公斤1萬600元共同得標，打破去年每公斤1萬300元的最高紀錄。不過因今年第一鮪較輕，總價201萬4000元比去年少了29多萬元。

蕭受發今年是第12次標得第一鮪，澎坊公司則是連續第4年得標。蕭受發表示，他過去曾當過船長，知道討海人的辛苦，希望標得第一鮪協助漁民有更好的收入。今年第一鮪售出後所得將捐給縣府，提供弱勢兒童餐食。

67歲的船長洪福家是歷屆捕獲第一鮪最年長的船長，他從14歲討海至今已53年，首次捕獲第一鮪。他對拍賣價格非常開心，表示這次真的運氣好，他原本只是要出海抓旗魚，沒想到竟有黑鮪魚上鉤，用旗魚鉤抓鮪魚很不容易，魚還差一點跑掉，經半個鐘頭搏鬥才順利拉上船。

「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」將於5月2日至7月5日舉辦，包括開幕海洋音樂會、美食推廣宴、大鮪市集、經典之夜等活動，詳情可上活動官方網站或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲台灣第一鮪，今天上午在鞭炮、煙火齊發中入港。記者潘奕言／攝影
琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲台灣第一鮪，今天上午在鞭炮、煙火齊發中入港。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪從船艙中緩緩吊起。記者潘奕言／攝影
台灣第一鮪從船艙中緩緩吊起。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪經測量後，重190公斤、長214公分。記者潘奕言／攝影
台灣第一鮪經測量後，重190公斤、長214公分。記者潘奕言／攝影

台灣第一鮪從船艙中吊起，屏東縣長周春米（中）掛上第一鮪標牌。記者潘奕言／攝影
台灣第一鮪從船艙中吊起，屏東縣長周春米（中）掛上第一鮪標牌。記者潘奕言／攝影

東港 屏東 黑鮪魚

延伸閱讀

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 精打細算、錢用刀口

行政執行署台南分署聯合拍賣會 拍出5筆土地入帳999萬餘元

好消息！宜蘭蘇澳捕獲「第一鮪」全昌隆168號明晨返港驗明正身

首捕屏東第一鮪 老船長嗨到失眠

相關新聞

誰敢吃！淡水滷味攤爆「老鼠爬食材」 網友：還有別的食安疑慮

新北市淡水區一處滷味攤近日遭民眾拍下老鼠爬上食材的畫面，在社群平台曝光後引發熱議。對此，新北市衛生局表示將派員稽查，針對病媒防治及食品保存進行查核。除畫面引發關注外，也有多名網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，掀起食安疑慮。

高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國內線業者日前喊話調漲票價，盡管交通部會協調中油啟動油價凍漲，但華信董事長陳大鈞今天指出，今年鐵定虧損6億，其中高雄-花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，「沒有意義的苦撐，我的心很亂」，盼能停飛高花航線，不僅能減損，也能增加需求較高的航線。

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

民眾表示，帶女兒搭台鐵，但女兒坐下後才驚覺座位上有許多蝨子，甚至已經爬進貼身衣服與身上了，而該男子後續甚至更換數次座位，女兒後續也向台鐵反應蝨子問題；民眾提醒，有搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人。

蛋汙染？高雄春捲染沙門氏菌D群 醫：蛋殼藏菌成最大破口

高雄市正義市場春捲爆發食物中毒風波，截至今天累計173人送醫，患者被檢出感染沙門氏菌D群（salmonella group D.），由於該病菌常見於雞肉與蛋品，醫師指，沙門氏菌附在蛋殼上，未清洗的蛋感染風險最高，外界高度關注蛋品是否為主要汙染源，檢方已鎖定中小型蛋品供應商...

雇主可省2萬6仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

勞動部今宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。

高雄春捲爆食物中毒 譚敦慈：防沙門氏菌煮蛋務必做「這件事」

高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，至今高達173人通報就醫。經檢驗發現，致病菌為沙門氏菌D型。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，沙門氏菌最常出現在蛋製品，她常購買洗選蛋，但烹調前，仍先用自來水沖洗一下蛋殼，以抹布擦乾後，再來烹調。若是散裝蛋，買回家後會先用微濕的抹布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。