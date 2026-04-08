拿蓮蓬頭都困難…50肩痛到睡不著 台東女校長靠針孔療程重拾手臂180度

深受50肩困擾的台東一名吳姓國小女校長，今天在台東馬偕醫院醫療新知分享會中，很開心分享她的手臂已可舉高了。圖／台東馬偕醫院提供

台東一名國小吳姓女校長，2年前因肩膀劇痛，連基本的上下床、梳頭、拿蓮蓬頭甚至穿內衣都困難，生活幾乎陷入停擺。去年生日前往台東馬偕醫院放射線科門診，經醫師診斷為五十肩，並接受「微細動脈栓塞止痛術（TAME）」治療後，疼痛逐漸改善，生活功能大幅恢復。

吳女表示，她曾嘗試骨科治療、推拿與復健等方式，卻始終未見明顯改善，笑稱五十肩是自己「50歲的禮物」，但幸運的是遇上新療法，讓原本僅能抬至90度的手臂，如今已可舉至180度，最明顯的改變是不再因疼痛輾轉難眠。

她曾嘗試骨科治療、推拿與復健等方式，卻始終未見明顯改善。直到去年生日，經介紹前往台東馬偕醫院放射線科門診，經醫師診斷為五十肩，並接受「微細動脈栓塞止痛術（TAME）」治療後，疼痛逐漸改善，生活功能大幅恢復。

吳校長在記者會中分享，笑稱五十肩是自己「50歲的禮物」，但幸運的是遇上新療法，讓原本僅能抬至90度的手臂，如今已可舉至180度，最明顯的改變是「不再因疼痛輾轉難眠」。

引進該技術的放射線科醫師陳嘉泓表示，過去多數關節疼痛被認為與肌肉或軟組織受傷、發炎有關，但近年醫學研究發現，慢性疼痛其實與異常新生血管密切相關。這些血管周邊伴隨痛覺神經，會持續傳遞疼痛訊號，形成惡性循環。

「微細動脈栓塞止痛術」正是針對這一機轉發展的治療方式。醫師利用極細微導管，在影像導引下將栓塞物質注入異常血管，從源頭阻斷發炎與疼痛訊號，達到止痛效果。

陳嘉泓指出，該療法適用範圍廣泛，包括退化性膝關節炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、足底筋膜炎及阿基里斯腱病變等。多數患者在術後數天至數週內即可感受到明顯改善，且療效可維持1至2年以上。

與傳統手術相比，TAME屬於「針孔等級」的微創療程，僅需局部麻醉，透過手腕或鼠蹊部約2毫米穿刺孔即可完成，無須開刀，也不會破壞關節結構。患者術後觀察數小時即可返家，恢復期短，安全性高。

陳嘉泓強調，此項技術成功填補了保守治療無效與尚未需要開刀之間的治療空缺，為長期受慢性疼痛困擾的患者，提供一項嶄新且有效的選擇。