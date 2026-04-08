因應勞動節疏運 台鐵加開108班「周五凌晨0時開搶」

因應勞動節疏運需求，台鐵公司今宣布，4月30日起至5月4日共5天，全線加開各級列車共計108列次，4月10日凌晨0時開放訂票；另為加強疏運旅客，自4月30日至5月4日止暫停發售親子車廂車票。

台鐵公司指出，因應115年勞動節疏運旅客需要，自4月30日（星期四）起至5月4日（星期一）止計5天，全線加開各級列車共計108列次（西線44列次、東線64列次）。

其中包含北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車16列次；另為加強疏運旅客，自4月30日至5月4日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，115年勞動節疏運期間（4月30日至5月4日)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

本次加開班次自4月10日（星期五）0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。