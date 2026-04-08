快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

拱天宮、朝天宮認證最強進香攻略 交通部多元疏運措施全到位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香將於4月12日登場，交通部今年規劃的疏運攻略，不僅獲得白沙屯拱天宮與北港朝天宮官方粉絲專頁聯手轉發，更深獲兩大宮廟肯定，被譽為「史上最強疏運攻略」。

交通部整合雙鐵加開與公路接駁，確保香燈腳能在此次進香期間，享有最便利、流暢的交通體驗，成為廟方與信眾一致推薦的交通首選。此次針對進香活動規劃了詳盡的臺鐵、高鐵加開班次，以及關鍵節點的公路客運接駁路線。

為了讓資訊更易傳播，交通部特別製作社群圖卡發布於官方社群平台。這份兼具專業與美觀的資訊，隨即吸引拱天宮、朝天宮社群主動協助轉發，兩大宮廟社群紛紛大讚這是「最強進香攻略」，並強力鼓舞信眾多加利用公共運輸工具，緩解地方交通壓力，讓進香之路更平順。

交通部呼籲，今年參與人數龐大，請香燈腳們善用這份「最強疏運攻略」，搭乘公共運輸，讓這場信仰之旅平安圓滿。

交通部 北港朝天宮 媽祖

延伸閱讀

頭一遭！白沙屯媽祖進香人數創新高 這2校申請停課被駁回

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣　再抽山嵐號觀光列車

「粉紅超跑」4月12日起駕 拱天宮媽祖北港進香報名人數破45萬人

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

相關新聞

誰敢吃！淡水滷味攤爆「老鼠爬食材」 網友：還有別的食安疑慮

新北市淡水區一處滷味攤近日遭民眾拍下老鼠爬上食材的畫面，在社群平台曝光後引發熱議。對此，新北市衛生局表示將派員稽查，針對病媒防治及食品保存進行查核。除畫面引發關注外，也有多名網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，掀起食安疑慮。

高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國內線業者日前喊話調漲票價，盡管交通部會協調中油啟動油價凍漲，但華信董事長陳大鈞今天指出，今年鐵定虧損6億，其中高雄-花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，「沒有意義的苦撐，我的心很亂」，盼能停飛高花航線，不僅能減損，也能增加需求較高的航線。

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

民眾表示，帶女兒搭台鐵，但女兒坐下後才驚覺座位上有許多蝨子，甚至已經爬進貼身衣服與身上了，而該男子後續甚至更換數次座位，女兒後續也向台鐵反應蝨子問題；民眾提醒，有搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人。

蛋汙染？高雄春捲染沙門氏菌D群 醫：蛋殼藏菌成最大破口

高雄市正義市場春捲爆發食物中毒風波，截至今天累計173人送醫，患者被檢出感染沙門氏菌D群（salmonella group D.），由於該病菌常見於雞肉與蛋品，醫師指，沙門氏菌附在蛋殼上，未清洗的蛋感染風險最高，外界高度關注蛋品是否為主要汙染源，檢方已鎖定中小型蛋品供應商...

雇主可省2萬6仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

勞動部今宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。

高雄春捲爆食物中毒 譚敦慈：防沙門氏菌煮蛋務必做「這件事」

高雄正義市場春捲攤商爆發食物中毒，至今高達173人通報就醫。經檢驗發現，致病菌為沙門氏菌D型。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，沙門氏菌最常出現在蛋製品，她常購買洗選蛋，但烹調前，仍先用自來水沖洗一下蛋殼，以抹布擦乾後，再來烹調。若是散裝蛋，買回家後會先用微濕的抹布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。