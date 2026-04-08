拱天宮、朝天宮認證最強進香攻略 交通部多元疏運措施全到位

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香將於4月12日登場，交通部今年規劃的疏運攻略，不僅獲得白沙屯拱天宮與北港朝天宮官方粉絲專頁聯手轉發，更深獲兩大宮廟肯定，被譽為「史上最強疏運攻略」。

交通部整合雙鐵加開與公路接駁，確保香燈腳能在此次進香期間，享有最便利、流暢的交通體驗，成為廟方與信眾一致推薦的交通首選。此次針對進香活動規劃了詳盡的臺鐵、高鐵加開班次，以及關鍵節點的公路客運接駁路線。

為了讓資訊更易傳播，交通部特別製作社群圖卡發布於官方社群平台。這份兼具專業與美觀的資訊，隨即吸引拱天宮、朝天宮社群主動協助轉發，兩大宮廟社群紛紛大讚這是「最強進香攻略」，並強力鼓舞信眾多加利用公共運輸工具，緩解地方交通壓力，讓進香之路更平順。

交通部呼籲，今年參與人數龐大，請香燈腳們善用這份「最強疏運攻略」，搭乘公共運輸，讓這場信仰之旅平安圓滿。