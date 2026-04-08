失智者難找回 議員建議：比照韓國細胞簡訊協尋

失智長者失蹤事件頻傳，新北市議員鄭宇恩在議會質詢指出，現行協尋多半仰賴警方調閱監視器、基地台訊號、手機定位，及家屬自行張貼協尋資訊，不僅耗時更易錯過黃金時間，韓國近年推動的「細胞簡訊失蹤警報系統」，將原本只在颱風、地震等重大災害時使用的科技，擴大運用在失蹤者協尋，可作為地方政府思考方向。新北市消防局允諾與中央溝通協調可能性。

鄭宇恩指出，目前韓國的作法是警方接獲失蹤通報後，會依據失蹤地點，在一定範圍內對附近民眾發送細胞簡訊，內容包含失蹤者照片、年齡、穿著、最後出現地點及聯絡方式，請周邊民眾協助留意並提供線索，導入細胞簡訊失蹤警報系統後，失蹤者平均尋獲時間可縮短4小時36分鐘，協尋效率提升7.4倍。

鄭宇恩強調，走失後的前幾個小時最關鍵，尤其山區、公園、河濱與捷運站周邊，只要能及早通知附近民眾，多一雙眼睛，就可能多一分找到人的機會，讓協尋不再只靠警方、家屬，能迅速動員附近民眾一起尋人。

新北市消防局長陳崇岳表示，目前細胞簡訊權責在中央災害防救辦公室，現行主要用於天然災害，例如地震、颱風、海嘯等情況，地方政府雖可透過細胞簡訊或區域簡訊（LBS）發布，但權限仍有限。

陳崇岳指出，即使去年台北市「1219」大型公共安全事件後的演練，北市警方也須經過中央核定後，才能發送細胞簡訊，目前新北市能操作權限只有在消防局的災害應變中心。

陳崇岳說，細胞簡訊受限，主要還是擔心過度發送造成擾民與恐慌，有時候同一場地震，不同地區民眾感受不同，目前新北市最常使用細胞簡訊的時機，多半是在防災演習期間。

陳崇岳認為，議員提出將細胞簡訊擴大應用於失蹤者協尋，確實是值得參考方向，地方會向中央提出建議，修改相關行政命令，未來若中央開放，地方政府就有機會推動。

衛生局長陳潤秋則表示，如果細胞簡訊確實能提升協尋效率，是值得研議的方向，但因涉及警察局、消防局、衛生局及中央單位等跨局處權責，仍需進一步討論與平行溝通。