誰敢吃！淡水滷味攤爆「老鼠爬食材」 網友：還有別的食安疑慮

新北市淡水區一處滷味攤近日遭民眾拍下老鼠爬上食材的畫面，在社群平台曝光後引發熱議。對此，新北市衛生局表示將派員稽查，針對病媒防治及食品保存進行查核。除畫面引發關注外，也有多名網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，掀起食安疑慮。

昨日有網友在Threads發文指出，當晚下班想購買滷味，卻在攤位內發現有老鼠活動，甚至直接爬上食材，拍下畫面上傳後短時間吸引大量關注，按讚數與留言數迅速攀升，討論熱度持續延燒。

除畫面本身引發關注外，也有網友在留言區指出，該攤位疑似位於淡水地區某滷味店，甚至貼出地圖連結供比對。另有多名網友分享過去消費經驗，表示曾遇到食材味道異常、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，引發更多質疑聲浪；也有網友呼籲相關單位應儘速介入稽查，保障消費者食安。

對此，新北市衛生局表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對病媒防治及食品保存衛生管理進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。