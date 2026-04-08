華信想停飛花高航線…旅宿業示警 縣府：爭取中央支持

中東情勢不穩，航空燃油價格飆漲，華信指出，高雄—花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，盼能停飛高花航線。花蓮縣府表示，一旦停飛勢必影響民眾就醫、就學及探親等需求，將持續向中央反映地方聲音。旅宿業者指出，華信停飛對於花蓮觀光是一大警訊，盼有大型活動賽事吸引客人。

花蓮縣政府指出，花蓮對外交通不只是市場供需問題，更關係到在地鄉親的基本移動權益，對於航線經營的困境，縣府可以理解業者的壓力，但高雄—花蓮航線長期以來仍是南部鄉親往返花蓮的重要選擇之一，一旦停飛，勢必影響民眾就醫、就學及探親等需求。

縣府表示，將持續向中央反映地方聲音，爭取必要的交通支持與配套措施，在兼顧營運現實下，確保花蓮對外交通的穩定與便利。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，不光是華信航空虧損，立榮航空也是有類似的情況，長期載客率低於3成，立榮今年已經減班，只剩下周五、六、日有班機；華信雖然一周有4班，但在長期虧損下，確實在航線營運上一定是優先被檢討。

「華信停飛對於花蓮觀光又是一大警訊」張琄菡認為，連航空公司都沒有辦法支援下去，是不是真的花蓮現在就是沒有人要來；以長期住宿率來看，每天的住宿率維持在2成左右而已，搭載率跟住宿率是差不多的，希望有關單位能多舉辦吸引客人來的大型活動、賽事，可能是短時間內讓花蓮聚集客人的方向。

花蓮陳姓民眾表示，華信班次不是很早就是在晚上，出差中南部想搭卻不實用。另名民眾指出，以前復興航空飛的時候常打對折，搭乘率還不錯，可惜現在沒有了。