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不分癌別！癌友心理諮商方案7月上路 每人最高12次免費諮商

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會今天在台北市228紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動，癌症病友、藝人朱芯儀（左起）出席。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會今天在台北市228紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動，癌症病友、藝人朱芯儀（左起）出席。記者林琮恩／攝影

癌症慢性病化，五年存活率超過6成，病友團體關注癌友治療後的心理健康，台灣癌症基金會倡議將癌友心理健康納入標準治療流程。衛福部心健司長陳柏熹指出，今年7月起，將提供癌友至多12次心理諮商，以肺癌、頭頸癌、乳癌為主，但不限癌別，經治療團隊認定有需要者均可加入，預估至少8千人受惠，後續將視計畫試辦結果，與衛福部健保署討論將心理治療列為標準治療。

陳柏熹說，衛福部心健司原規畫從肺癌、頭頸癌開始，試辦癌友專屬心理諮商計畫，目前擴展至乳癌，主要是這些癌別的心理諮商指引已編列完成，但其他癌別患者，尤其病情嚴重者，對心理諮商亦有需求，決議放寬由醫療團隊評估後，認定有需求者即可加入，初步規畫由加入國健署癌症策進計畫，且肩負家庭、社區支持業務的12家醫院執行。

癌友心理諮商計畫將從7月分起實施，至明年12月底為止。陳柏熹說，將依照心情溫度計、心理壓力篩檢等進行風險分級，分低、中、高三等級，等級最高、心理負擔最大的癌友，可獲12次心理諮商，中風險的一般癌症病人，可獲6次諮商機會，較低風險癌友則提供心理健康相關衛教，癌友家屬如有需要，也可納入諮商方案，預計8千人受惠，如執行後預算、量能不足，將設法補充。

台灣癌症基金會從累積服務4290人次的心理諮商服務中，歸納出癌友6大心理困境，包括身體與健康、內在安全感、家庭關係、工作與社會功能、日常生活控制感、生命意義與存在感。台癌副執行長蔡麗娟說，癌症不僅是單一事件，也對癌友自我存在感造成影響，進一步影響家人，也可能讓人與社會逐漸脫節，盼心理支持成為癌症治療基本配備，而非附加選項。

衛福部健保署署長陳亮妤指出，研究顯示，癌症診斷初期癌友心理壓力最大，病人確診後一年內輕生風險為一般人5.5倍，良好心理韌性可降低死亡風險達41%，健保署會加強挹注資源，支持臨床精神科醫師、心理諮商師，盼在癌症治療漫長旅程中，協助癌友樂觀面對。

衛福部健保署署長陳亮妤指出，研究顯示，癌症診斷初期癌友心理壓力最大，病人確診後一年輕生風險為一般人5.5倍，良好心理韌性可降低死亡風險達41%。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署署長陳亮妤指出，研究顯示，癌症診斷初期癌友心理壓力最大，病人確診後一年輕生風險為一般人5.5倍，良好心理韌性可降低死亡風險達41%。記者林琮恩／攝影

台灣癌症基金會今天在台北市228紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會今天在台北市228紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動。記者林琮恩／攝影

衛福部心健司長陳柏熹指出，今年7月分起，將提供癌症病友至多12次心理諮商，以肺癌、頭頸癌、乳癌為主，但不限癌別經治療團隊認定有需要者均可加入，預計至少8千人受惠。記者林琮恩／攝影
衛福部心健司長陳柏熹指出，今年7月分起，將提供癌症病友至多12次心理諮商，以肺癌、頭頸癌、乳癌為主，但不限癌別經治療團隊認定有需要者均可加入，預計至少8千人受惠。記者林琮恩／攝影

癌症 國健署 心理諮商

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