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擬修健保法設「薪資地板」 石崇良：替護理師加薪是「社會共識」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，未來不排除透過修訂健保相關法規，建立護理人員「最低薪資保障機制」。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，未來不排除透過修訂健保相關法規，建立護理人員「最低薪資保障機制」。記者廖靜清／攝影

護理人力持續流失，政府正重新檢討制度面解方，立委提案修改「全民健康保險法」，擬將醫事人員薪資達標列為健保特約條件，衛福部長石崇良表示，未來不排除透過修訂健保相關法規，建立護理人員「最低薪資保障機制」，並搭配健保給付調整，讓加薪真正落實到第一線，改善醫療環境。

石崇良明確表態，「護理人員應加薪」已是高度共識，特別是三班制輪值、長時間高壓工作的護理人員，其勞動條件與薪資結構長期失衡，已影響人力穩定與醫療品質。隨著護理人力危機加劇，將透過制度設計建立「薪資地板」，讓護理人員不再因醫院經營策略不同而出現待遇落差，進一步穩定人力結構。

石崇良指出，過去曾研議透過健保制度中的「特管辦法」訂定最低薪資標準，確保醫療機構將健保資源合理分配至第一線人員，而非僅停留在醫院整體收入提升。由於不同醫療場域與職務型態差異大，包括診所與醫院、不同科別與班別制度等，導致當時未能形成一致共識。

隨著護理人力危機加劇，薪資議題再度被提出，石崇良說，除了制度面改革，政府也同步從財務面著手。近期已推動健保點值提升與醫院財務改善措施，目的在於讓醫療機構有足夠資源調整人事支出。若薪資未能反映工作強度與專業價值，即使持續培育新血，也難以留住人才，最終將衝擊整體醫療服務量能。

石崇良強調，這波以健保制度為核心的薪資改革，被視為台灣醫療體系的重要轉折，希望透過制度化保障，讓護理人員獲得合理報酬，進而穩定人力、提升醫療品質。對於「薪資保障+職場改善」的具體法規設計，仍需集思廣益，一方面提高待遇，另一方面優化工作環境，才能形成正向循環。

石崇良說，設定基本薪資門檻，應依不同部門、工作型態屬性設計加給機制，例如輪班、特殊單位等，以兼顧公平與實務可行性。提升第一線人員薪資是各界努力的目標，盼健保點值提升能直接反映在人員待遇上。

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