迎國際寵物日！LG揭家中2大環境NG點 推4大淨化家電守護毛孩健康

迎接4月11日國際寵物日，隨著台灣毛孩飼養數量持續攀升，居家環境品質也成為影響寵物健康的重要關鍵。根據農業部統計，截至2025年底，全台貓狗數量已突破340萬，甚至超過14歲以下孩童人口，顯示毛孩早已從陪伴角色轉變為家庭核心成員。在此趨勢下，LG電子指出，台灣常見的居家環境中，存在「灰塵微粒累積」與「濕氣悶熱」2大關鍵NG因素，恐對毛孩的呼吸道與皮膚健康造成長期影響。

首先，室內空氣品質不佳，是多數飼主容易忽略的隱形風險。毛孩在家中活動、換毛或奔跑時，會持續散發毛屑與細微懸浮粒子，加上日常清掃過程中揚起的灰塵，容易讓空氣中充滿肉眼難辨的污染物。國際研究亦顯示，當空氣中細懸浮微粒濃度升高，犬貓就醫次數也有增加趨勢，顯示空氣品質與健康狀況具高度關聯。因此，若未妥善處理，長期可能影響毛孩呼吸系統與整體活動力。

另一方面，台灣氣候長年潮濕，室內濕度過高則成為另一項常見NG環境。高濕條件容易滋生黴菌與塵蟎，進一步引發毛孩皮膚搔癢、過敏等問題。研究也指出，環境相對濕度與犬隻皮膚不適程度呈正相關，意味著長時間處於悶熱潮濕的空間，恐加劇過敏反應與皮膚疾病風險。專家建議，室內濕度應維持在40%至60%之間，才能兼顧人體與寵物的舒適與健康。

對此，LG建議飼主可從「空氣乾淨、濕度穩定與定期清潔」3大原則著手，逐步優化居家環境。像是在清潔前後持續運作如PuriCare 360°空氣清淨機－寵物功能增加版二代，有助降低灰塵與毛屑的二次懸浮；同時搭配CordZero A9K+ 濕拖無線吸塵器，透過乾濕整合清潔減少地板殘留髒污，降低毛孩接觸過敏原的機率。此外，透過PuriCare雙變頻除濕機與DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調｜極淨2.0系列進行溫濕度管理，也能有效改善悶熱與濕氣問題，讓室內維持穩定乾爽狀態。

透過降低環境中的潛在風險，飼主得以為毛孩打造更安心、舒適的生活空間，讓人寵共居的每一天都更加穩定與自在。

LG CordZero A9K+濕拖無線吸塵器具220W強勁吸力、雙旋濕拖設計，可同步乾濕清潔並快速清理髒汙。圖／LG提供

LG PuriCare 360°空氣清淨機透過360°循環濾淨，搭配HEPA 13多重過濾系統，為毛孩把關每一口呼吸。圖／LG提供