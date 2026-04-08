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金門機場滯留近千人 將出動軍機9架次、2架加班機疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，雖然昨天已加開10多架次的軍機、民航機輸運，但仍有滯留旅客，截至今日中午已接近千人。記者蔡家蓁／攝影
金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，雖然昨天已加開10多架次的軍機、民航機輸運，但仍有滯留旅客，截至今日中午已接近千人。記者蔡家蓁／攝影

金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，雖然經過2天陸續啟動「ABC疏運計畫」搶載滯留人潮，但截至今日中午已接近千位滯留旅客，中央與地方同步啟動疏運機制，據了解，今天下午除將出動9架次軍機支援外，民航機也會再加開金門往台北、台中各1架次的加班機。

立委陳玉珍今天上午也出現在尚義機場協調航班，與金門縣政府觀光處科長江士豪及金門航空站人員持續協調，金門航空站主任林義勇雖身在台灣參加局務會報，仍透過視訊連線掌握現場情況，參與會議，針對運能調度與疏運節奏進行滾動式檢討。

陳玉珍透過臉書表示，因應持續累積的候補需求，今日再啟動軍機疏運，規畫金門往台北5班、台中1班、高雄2班，以及高雄往金門1班，共計9班次，全力擴充輸運量能。

陳玉珍表示，近期天候不穩導致航班受阻，仍有部分旅客尚未順利返台，已積極協調航空公司並請求國防部支援軍機，希望協助候補旅客儘早平安返家，逐步紓解現場壓力。

縣府方面也持續強化運能，在縣長陳福海指示下，由觀光處協調航空站及業者再加開民航班機。立榮航空加開金門往返台北ATR航班，晚間由台北18時30分起飛、金門20時35分返航；華信航空則加開台中往返金門ATR航班，分別為15時55分台中起飛、16時30分金門返航。

航空站提醒，有候補需求的旅客應提早到場等候，並隨時留意現場廣播資訊，以掌握最新加班機動態。

金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，雖然昨天已加開10多架次的軍機、民航機輸運，但截至今日中午仍有近千人滯留，機場到處都是候機旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，雖然昨天已加開10多架次的軍機、民航機輸運，但截至今日中午仍有近千人滯留，機場到處都是候機旅客。記者蔡家蓁／攝影

台北 立榮航空 華信航空

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