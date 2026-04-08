吃進去不會馬上消失！一餐炸物要6年才代謝完？醫曝真相：這是馬拉松

一份看似平常的炸物，可能會在體內停留長達數年。家醫科醫師李思賢在臉書粉專發文指出，現代人經常攝取的外食用油，正悄悄改變身體組成，甚至可能影響長期健康。

李思賢表示，民眾日常常吃的鹹酥雞、炒飯或各類小吃，多半使用「種子油」，包括大豆油、葵花油、玉米油與菜籽油等。這類油脂的共同特點是富含「亞油酸」（Omega-6脂肪酸），適量攝取對人體必要，但問題在於現代飲食中攝取量早已過高。

李思賢引用研究指出，過去數十年間，人類脂肪組織中的亞油酸比例大幅上升，顯示飲食習慣已經直接改變身體脂肪的組成。當亞油酸在體內被氧化後，會產生名為 OXLAMs 的物質，與心血管疾病、癌症、阿茲海默症及脂肪肝等多種慢性疾病有關，也可能促進體內發炎反應。

李思賢進一步說明，雖然調整飲食可以降低這些發炎物質，但關鍵在於「時間」。亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期約為680天，意味著即使完全停止攝取，兩年後體內含量也僅減少一半；若要大幅降低至約95%，可能需要長達六年時間，身體才會逐漸反映新的飲食型態。

不過，李思賢也強調不必過度悲觀。人體脂肪會持續更新，只要從現在開始減少種子油攝取、增加優質脂肪比例，仍能逐步改善體內環境，「這是一場馬拉松，不是百米衝刺，但方向對了，每一步都有意義」。

在實際建議上，李思賢指出，民眾可從三方面著手：首先，居家烹調時選擇較穩定的油脂，如橄欖油、酪梨油或椰子油；其次，外食時盡量選擇蒸、燙、燉等低用油料理，減少攝取煎炸食物；最後，適量補充Omega-3脂肪酸，例如：鮭魚、鯖魚與魚油，有助於平衡體內脂肪酸比例。

此外，李思賢也提醒，高溫反覆使用的油品風險更高。許多店家會重複使用炸油，過程中會產生更多氧化物質，因此應特別避免鹹酥雞、炸雞排、薯條等高溫油炸食品。

李思賢強調，每一餐選擇什麼油，不是在管理今天的體重，而是在決定未來三到六年的發炎程度和代謝狀態。這個時間尺度很長，但反過來想：「今天開始改變，三年後你就會是一個不同的身體」。

種子油5個常見迷思

此外，近年備受討論的「種子油危害健康」說法，其實仍存在不少爭議。健康生活網站Eating Well諮詢了專家，揭穿五項關於種子油的常見迷思。

1.種子油會引發發炎

此迷思源於種籽油富含亞油酸（一種Omega-6多不飽和脂肪酸），部分研究推測，過量攝取Omega-6脂肪可能引發慢性低度發炎。然而新的研究對此提出質疑，多項研究發現種子油攝取與發炎現象並無關聯，部分研究甚至指出這些油脂可能降低發炎標記物。

2.種子油因含基改成分而有害

營養師艾米·布朗斯坦（Amy Brownstein）指出，基改作物並非有害，而是經過改良以增強抗蟲害能力，從而減少特定農藥與殺蟲劑的使用。

3.種子油屬超加工食品

理學碩士雅各布·史密斯（Jacob Smith）指出，種子油確實經過工業加工與精煉，但它們屬於加工食品中的特殊類別；廣被採用的NOVA分類系統便將種子油歸為加工烹飪原料，而非超加工食品。他說，人們不會直接食用菜籽油當點心或正餐，而是將其融入食譜或作為烹飪用油，其用量通常很少，實際攝取量更低。

4.種子油會危害健康

根據實際消費者的數據，種子油與健康惡化（尤其是心臟健康）並無關聯。例如近期一項綜述研究發現，攝取不飽和脂肪（含種子油）與降低總膽固醇及低密度脂蛋白（壞膽固醇）相關。該綜述還發現部分證據顯示食用種子油可能有助減輕體重並改善血糖管理。

5.種子油易變質氧化

營養師傑克琳·倫敦（Jaclyn London）指出，富含多元不飽和脂肪的油脂（如種子油）在接觸熱、光與空氣時更易氧化，可能產生有害化合物，但需理解所有脂肪都會氧化，差別只在速度快慢。