中東戰火燒到醫療鏈？塑膠醫材吃緊 衛福部：已提前部署、供應暫無虞

隨著中東局勢升溫，伊朗與以色列衝突持續延燒，外界憂心戰火不僅牽動能源價格，更可能衝擊醫療體系所仰賴的關鍵原料。衛福部近期針對醫療物資供應進行盤點，衛福部長石崇良表示，確實觀察到上游石化原料可能出現波動，但強調已提前部署，現階段整體醫療供應「仍在安全範圍內」。

石崇良指出，醫療體系高度依賴石化產業所提供的塑膠原料，尤其是聚氯乙烯（PVC）等塑膠微粒，廣泛應用於點滴袋、輸液管、導管與各類醫療包材。一旦上游供應鏈受阻，將直接影響醫材製造與醫療服務運作。

自今年3月起，中央密切關注中東戰事發展，衛福部同步盤點國內醫材製造端需求。石崇良說，接獲部分業者反映，上游供應出現「略為吃緊」的跡象，顯示國際局勢已開始對產業端產生壓力。為避免風險擴大，行政院已跨部會啟動協調機制，結合經濟部產業發展署與石化業者，優先確保醫療用途原料供應。

石崇良強調，目前每月原有約2.2萬噸PVC供應量，已協調額外增加約5500噸，並明確將醫療用途列為優先分配對象。國內醫療體系實際每月需求量約1000多噸，遠低於整體供應量。即使國際情勢持續動盪，短期內仍可維持穩定供應，不致出現醫材短缺或醫療服務中斷的情況。

「供應穩定不代表完全沒有壓力。」隨著國際油價與原料成本上升，醫材製造成本恐隨之攀升。石崇良說，如果有成本上漲，會要求健保署啟動價格檢討機制，必要時將透過特別預算支應，避免成本壓力轉嫁至醫療院所或民眾。