快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火燒到醫療鏈？塑膠醫材吃緊 衛福部：已提前部署、供應暫無虞

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中東戰火持續延燒，衛福部長石崇良表示，已備料加碼、醫材供應暫無虞。記者廖靜清／攝影
中東戰火持續延燒，衛福部長石崇良表示，已備料加碼、醫材供應暫無虞。記者廖靜清／攝影

隨著中東局勢升溫，伊朗與以色列衝突持續延燒，外界憂心戰火不僅牽動能源價格，更可能衝擊醫療體系所仰賴的關鍵原料。衛福部近期針對醫療物資供應進行盤點，衛福部長石崇良表示，確實觀察到上游石化原料可能出現波動，但強調已提前部署，現階段整體醫療供應「仍在安全範圍內」。

石崇良指出，醫療體系高度依賴石化產業所提供的塑膠原料，尤其是聚氯乙烯（PVC）等塑膠微粒，廣泛應用於點滴袋、輸液管、導管與各類醫療包材。一旦上游供應鏈受阻，將直接影響醫材製造與醫療服務運作。

自今年3月起，中央密切關注中東戰事發展，衛福部同步盤點國內醫材製造端需求。石崇良說，接獲部分業者反映，上游供應出現「略為吃緊」的跡象，顯示國際局勢已開始對產業端產生壓力。為避免風險擴大，行政院已跨部會啟動協調機制，結合經濟部產業發展署與石化業者，優先確保醫療用途原料供應。

石崇良強調，目前每月原有約2.2萬噸PVC供應量，已協調額外增加約5500噸，並明確將醫療用途列為優先分配對象。國內醫療體系實際每月需求量約1000多噸，遠低於整體供應量。即使國際情勢持續動盪，短期內仍可維持穩定供應，不致出現醫材短缺或醫療服務中斷的情況。

「供應穩定不代表完全沒有壓力。」隨著國際油價與原料成本上升，醫材製造成本恐隨之攀升。石崇良說，如果有成本上漲，會要求健保署啟動價格檢討機制，必要時將透過特別預算支應，避免成本壓力轉嫁至醫療院所或民眾。

石崇良 以色列 醫材

延伸閱讀

塑膠袋之亂 經濟部：包材、醫材供應量沒問題

中東衝突衝擊石化供應鏈 衛福部盤點22家業者：醫療物資供應仍穩定

漲價缺貨 塑膠袋之亂 農產包材飆漲難購

中東戰火恐衝擊塑膠醫材　石崇良：原料優先供醫療業

相關新聞

誰敢吃！淡水滷味攤爆「老鼠爬食材」 網友：還有別的食安疑慮

新北市淡水區一處滷味攤近日遭民眾拍下老鼠爬上食材的畫面，在社群平台曝光後引發熱議。對此，新北市衛生局表示將派員稽查，針對病媒防治及食品保存進行查核。除畫面引發關注外，也有多名網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮，甚至出現蟲體等情形，掀起食安疑慮。

高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國內線業者日前喊話調漲票價，盡管交通部會協調中油啟動油價凍漲，但華信董事長陳大鈞今天指出，今年鐵定虧損6億，其中高雄-花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，「沒有意義的苦撐，我的心很亂」，盼能停飛高花航線，不僅能減損，也能增加需求較高的航線。

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

民眾表示，帶女兒搭台鐵，但女兒坐下後才驚覺座位上有許多蝨子，甚至已經爬進貼身衣服與身上了，而該男子後續甚至更換數次座位，女兒後續也向台鐵反應蝨子問題；民眾提醒，有搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人。

雇主可省2萬6仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

勞動部今宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。

不只春捲危險！高雄食物中毒破百人 醫揭「交叉污染」關鍵：小心這些食物

高雄市正義市場日前爆發春捲食物中毒事件，累計逾百人通報就醫，部分民眾出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至需住院治療。衛生局調查發現，涉事攤商未於第一時間配合稽查，並刻意隱匿部分食材內容，影響疫情判斷...

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

高雄市正義市場春捲食品中毒案如滾雪般擴大，受害人數不斷攀升，衛生局統計，截至今天上午8時止，再新增16人，72小時內累計達到173人。高雄長庚醫院檢驗結果指向感染沙門氏桿菌D群，此病菌多潛藏在蛋品，尤以散蛋商風險最高，高市府和雄檢全力追查來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。