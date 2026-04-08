食安警報！92項檢測做不來、稽查僅29人 桃議員籲補漏洞

近期全台食安事件頻傳，高雄市春捲食物中毒案更有逾140人受害，引發社會關注。桃園市多位議員今呼籲市府應針對冰品、涼麵、潤餅等高風險品項啟動專案抽檢，並檢討稽查人力不足問題。衛生局回應，桃園已建立高風險攤商管理機制，接獲通報24小時內即會出隊稽查，違規者將勒令停業或罰鍰處分。

衛生局今至議會專案報告，議員黃敬平表示，高雄春捲中毒案最令人憤怒的是業者隱匿食材來源、增加溯源難度，桃園市中壢忠貞市場2023年也曾發生越南法國麵包食物中毒慘劇，本應引以為戒；然而中央公告的1127項檢測中，桃園目前仍有92項、約8.1%無法自檢必須委外處理，若爆發中毒事件的致病原恰好落在這92項缺口，送件等報告恐曠日廢時。

議員張碩芳表示，不只高雄市春捲傳出食物中毒，桃園火車站商圈知名連鎖店日前也被民眾發現有蒼蠅，該業者在桃園另有4家連鎖店，曾被查出超過11項缺失，但衛生局仍給予合格證明書，顯示桃園食安檢驗有所漏洞；目前桃園食安稽查人力僅編列29人，人力是否足夠令人質疑。

議員李宗豪、楊朝偉指出，潤餅高蛋白、高水分且常溫放置，屬高風險食材，節日期間民眾又大量採買應季食品，衛生局應立即啟動「夏季食安專案」，針對外送平台名店、夜市攤商及市場即食攤位進行突擊式微生物抽驗，並將所有檢驗結果與合格率於「桃食安心」平台即時公告。

衛生局長賈蔚回應，販售半成品、生食現場烹調或外送等業態確實存在風險，兩年前忠貞市場曾發生大規模食安事件，事後衛生局針對高風險攤商已建立稽查管理機制與追蹤輔導；接獲食安通報後，通常24小時內、當天就會出隊稽查，違規者也有勒令停業或罰鍰等明確處分機制。

衛生局表示，目前桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案預計於本議期審查，修法重點在於強化餐飲衛生分級評核制度，將原有優良標章升級為最高5星的評等制度，並擴大適用對象至3家以上連鎖餐飲業、美食街、烘焙業及企業團膳等，結合衛生稽查結果、業者自主管理、食材溯源及電子巡檢等多元指標，提升資訊透明度與民眾辨識度。