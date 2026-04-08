部立醫院資安系統遭疑中資綁標？ 石崇良：無的放矢、詆毀政府聲譽

衛福部委託部立台北醫院招標的醫療資訊系統採購案，傳出圖利廠商之嫌，被指控廠商具中資背景，引發各界關注，恐有洩漏醫療紀錄及個人資料的風險。衛福部長石崇良今出席「北醫大白沙屯進香智慧行動醫療成行典禮」時，表示所有採購均依據政府的採購法執行，「全部都是透明公開」，不容許有人無的放矢、詆毀政府聲譽。

石崇良強調，部立醫院的資訊系統透明，因過去的系統實在太老舊，近年逐步更新，所有的醫療資訊系統（Hospital Information System，HIS）的採購均透明公開，依據政府的採購法執行，絕無不法情事發生。針對外界質疑的弊端，已經要求嚴查，會保留法律的告訴權，依法追究責任。

衛福部澄清，針對鏡週刊及外界對於「衛福部所屬19家醫院汰換醫療資訊系統採購案」之疑問與指控，得標廠商昱誠公司「非陸資企業」，資安防護層面，廠商提供的第三方原碼檢測報告，報告結果顯示原始碼未發現簡體中文，使用元件清單亦未發現使用中國大陸產製者，使用防毒軟體掃描也無可疑檔案，系統資安無虞。

衛福部為建立專屬資訊團隊與共用醫療資訊系統，經審查效益分析與預算訂定合理後，委託部立台北醫院取得19家系統汰換醫院代購授權，依政府採購法辦理公開招標，其招標規範為取得部醫醫療資訊系統原始碼版權、協助完成部醫資訊中心進行技術移轉及部立醫院資訊系統上線。

衛福部強調，得標商昱誠公司非陸資企業，經第三方檢測資安無虞」、「採購規範明確，皆依政府採購法辦理」、「軟硬體採購權責分明，絕無指定廠商「買東賣西」及支付廠商技術人員費用之情事」。未來將持續協助部屬醫院資訊系統之順利升級，提供民眾更優質、安全的醫療服務。