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麥寮燃煤電廠重啟民團轟「能源轉型」破功 點名三部長下台負責

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟及彰化醫療界聯盟等多個環團，上午舉行「除役的麥寮煤電黑箱復辟，民進黨能源轉型徹底失敗」記者會，出席者現場將臉用顏料塗紅，表達不滿。記者林俊良／攝影
台灣健康空氣行動聯盟及彰化醫療界聯盟等多個環團，上午舉行「除役的麥寮煤電黑箱復辟，民進黨能源轉型徹底失敗」記者會，出席者現場將臉用顏料塗紅，表達不滿。記者林俊良／攝影

中東戰事未歇，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，台電預計於5月起調度民營雲林麥寮電廠兩部燃煤機組。中彰投與雲林等縣市環團空汙災民，今北上召開記者會，痛批讓已除役的麥寮煤電「死灰復燃」，直指民進黨能源轉型徹底失敗，並點名經濟部、環境部與衛福部首長應下台負責。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫界聯盟，以及中彰投、雲林等地居民共同召開記者會，質疑經濟部一方面宣稱4月至6月液化天然氣供應無虞，另一方面卻與業者協調重啟已除役的麥寮電廠1號與3號燃煤機組。藝術家曾啓明於現場演出行動劇，口吐紅絲象徵「帶血的煤電」，諷刺政策倒退。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，政府成立「健康台灣」、「氣候變遷」、「全民防衛韌性」三大委員會，但面對國際局勢動盪卻回頭擁抱煤電，形同自我打臉，呼籲總統應究責並進行內閣改組。

工傷協會專員賀光卍指出，此舉不僅是能源政策調整，更是對能源轉型、健康台灣與氣候治理的全面否定。他批評，政府一方面談減煤、邁向淨零，另一方面卻在國際情勢變化下回頭依賴燃煤，「不只是政策跳票，更是賴政府執政以來，在能源轉型上最難堪、最羞恥的一幕」。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，南部居民平均壽命較台北短7.2歲，肺癌罹患率更高，中部亦深受汙染影響，問題根源在於台塑六輕與麥寮等高汙染設施。他質疑，經濟部日前才強調天然氣供應無虞，甚至宣稱2032年前不缺電，如今卻突然重啟煤電，形同政策失靈。他並點名經濟部、衛福部與環境部三部會未善盡守護人民健康責任，部長應下台負責。

六輕污染傷害聯合求償自救會長黃源河表示，地方居民長期承受空汙與罹癌風險，如今政策卻倒退重啟燃煤，令人難以接受。他批評，過去20年減煤努力形同白費，代表民進黨的能源政策已經走到窮途末路，才會走燃煤的回頭路。

記者會最後提出五大訴求，包括：成立總統府節電專責小組、要求衛福部評估燃煤對健保衝擊並阻止重啟、要求監察院調查台電決策程序、請三大委員會執行秘書出面說明，以及要求總統究責並進行內閣改組。

民進黨 環境部 台電 麥寮

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