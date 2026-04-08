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崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

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崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾搭乘自強號卻發現座位許多蝨子且爬滿全身。聯合報系資料照
有民眾搭乘自強號卻發現座位許多蝨子且爬滿全身。聯合報系資料照

民眾表示，帶女兒搭台鐵，但女兒坐下後才驚覺座位上有許多蝨子，甚至已經爬進貼身衣服與身上了，而該男子後續甚至更換數次座位，女兒後續也向台鐵反應蝨子問題；民眾提醒，有搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人。

對此，台鐵公司說明，公司平時車輛依使用頻率不同施以不同程度清潔工作；另為消弭車廂內蟑螂、老鼠或昆蟲、蝨子等，每個月施放餌劑及施作車廂煙霧（迪森）消毒2次，以提高車廂清潔及品質。

台鐵指出，查該編組昨（7日）營運結束後到達高雄機務段，即依原定流程施作清潔，後經接獲通知座椅有蝨子時，已立即將該編組先行扣留，實施全車噴霧消毒及輔以強力吸塵器，將絨布座椅、椅背、頭靠等辦理深層作業，以確保全編組蝨子完全清除。

台鐵表示，因近期適逢雨季，避免車廂內有滋生跳蚤及蝨子的可能，特訂定每年4至7月各級車廂除原有噴霧消毒外，均再增加深層清潔，以提高乘坐品質；有關本次事件，造成旅客乘車不適，本公司深忱致歉。

台鐵 車廂

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