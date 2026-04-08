不是老化！5旬男頻掉牙 醫師糾出1數值超高盛未爆彈

桃園市聯新國際醫院表示，牙齦流血、牙齒鬆動常被民眾誤認為「火氣大」、「自然老化」，卻不知可能是全身健康的求救信號。

桃園市50多歲男子早年因忙碌忽視牙周病，直到牙齦腫脹、疼痛及陸續掉牙咀嚼困難，求診聯新國際醫院。牙科醫師吳欣哲以牙周探針與X光檢查，發現牙齒動搖度介於2至3級，研判男子代謝系統異常，轉診檢測飯後血糖竟高達410 mg/dL（毫克／一百毫升），飯後正常值小於200 mg/dL，顯示胰島素功能失調。

聯新國際醫院牙科醫師吳欣哲指出，牙周病具備「沉默卻極具破壞力」的特性，若延誤就醫，牙周細菌不僅會侵蝕齒槽骨，更可能透過血液循環影響全身健康，成為口腔未爆彈。

吳欣哲說明，血糖控制不佳會使牙周病機率提升2至3倍，若加上有抽菸習慣，風險將飆升至4.6倍。這名患者同步接受糖尿病與牙周病治療後，順利保住11顆牙，並於牙周病療程結束後，進行假牙重建恢復正常咀嚼功能。

患者也遵從支持性療法定期回診，歷經五年追蹤，糖化血色素控制在7%以下，11顆牙也狀況良好，印證及早面對，積極治療的重要。

吳欣哲表示，「24 小時」是口腔健康的黃金防線。除了每日飯後簡易清潔，睡前務必執行最徹底的口腔清理。若有食物殘渣，細菌會利用其養分再與唾液中蛋白質結合轉化為牙菌斑，此時我們還能利用刷牙工具去除，但在24小時後，若未徹底清除，牙菌斑會再經過鈣化形成牙結石。

一旦牙結石形成，僅靠刷牙或漱口水已無法有效清除。吳欣哲提醒，精緻飲食、手搖飲及抽菸皆是牙周惡化的推手，尤其是嚼檳榔產生的巨大咬合力，不僅加速牙齒磨損，甚至可能造成全口牙齒磨平的慘狀，使牙周環境陷入加速崩壞的惡性循環。

當出現牙齦流血、紅腫觸痛、萎縮或有膿流出，牙齒鬆動及持續性口臭時，極可能是牙周病的前兆。吳欣哲表示牙周病的治療依病程分為不同階段，從牙齦炎到輕、中、重度牙周炎，主要目標為清除細菌、控制發炎並穩定組織，治療方式包含基礎治療如洗牙與牙根整平術；手術治療如牙周翻瓣或再生手術，以及後續重建如植牙。

吳欣折強調，治療結束，才是長期抗戰的開始，支持性治療是防範復發的關鍵，必須定期回診，徹底清除累積的結石與牙菌斑，臨床上常有患者在完成基礎治療或手術後，自覺症狀改善，便忽略每3至6個月的支持性治療的重要。曾有患者在失聯7年後回診時，牙周病不僅全面復發，且齒槽骨損毀程度遠勝以往，最終僅能以拔牙與重建手術救治。

此外，跨科別合作亦是治療重點。除了與新陳代謝科共治糖尿病與牙周病，吳醫師提醒骨質疏鬆患者更應小心，在服用補骨藥物或施打骨針前，務必先完成牙周病診斷與治療。若牙周病未治癒便開始用藥，一旦牙齒出問題需拔除，必須停藥等待三個月，徒增患者痛苦與風險。

為推廣牙周病防治，吳欣哲表示政府提供一年一次的「牙周病統合照護」，提供從完整檢查、治療到回診追蹤的健保給付服務，他呼籲牙周病是沈默的殺手，齒槽骨一旦被破壞即不可逆，民眾應建立良好潔牙與定期洗牙習慣。

吳欣哲醫師強調，保持良好潔牙習慣與定期回診是護牙關鍵。圖／聯新國際醫院提供