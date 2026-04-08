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睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
眼科醫師粘靖旻指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。圖／ingimage
眼科醫師粘靖旻指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。圖／ingimage

睫毛看似乾淨細緻，但其實多數人的睫毛根部都「住著」肉眼看不見的微小生物。眼科醫師粘靖旻在臉書發文指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。

粘靖旻說明，所謂的睫毛蟎蟲，主要是指「毛囊蠕形蟎」，研究顯示，超過九成的成年人臉部皮膚都存在這類微生物。牠們以皮脂腺分泌的油脂為食，平時數量不多，與人體維持共生關係，就如同腸道中的益生菌一樣，是皮膚生態的一部分，因此「有蟎蟲」並不代表不乾淨，也無需過度恐慌。

不過，她也提醒，當蟎蟲數量過度繁殖時，就可能引發問題，甚至成為「蟎蟲性眼瞼炎」的原因。患者可能出現眼睛搔癢、刺痛、乾澀，或睫毛根部有皮屑、結痂，甚至睫毛容易脫落、早晨分泌物增加等症狀，這時就應提高警覺。

至於如何預防，粘靖旻強調關鍵在於「適度清潔」。日常應確實卸妝，避免彩妝殘留過夜，並定期更換枕頭套與毛巾，以降低蟎蟲滋生的機會。然而，她也提醒，過度清潔或使用過於刺激的清潔產品，反而可能破壞皮膚屏障，讓問題惡化，因此維持溫和、規律的清潔習慣才是最佳方式。

若民眾懷疑自己有蟎蟲過多的問題，切勿自行購買藥物使用。粘靖旻建議，應尋求專業眼科醫師協助，透過顯微鏡檢查睫毛根部，確認是否為蟎蟲性眼瞼炎或其他疾病，並接受適當治療。

粘靖旻提醒，雖然蟎蟲性眼瞼炎不至於導致失明，但若長期發炎，仍可能影響生活品質，甚至造成睫毛永久脫落。及早診斷與正確治療，才能有效改善症狀，維持眼部健康。

眼睛 醫生

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