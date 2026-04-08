高雄花蓮航線年虧7000萬…華信嘆「苦撐沒意義」盼停飛換增班這航線

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國內線業者日前喊話調漲票價，盡管交通部會協調中油啟動油價凍漲，但華信董事長陳大鈞今天指出，今年鐵定虧損6億，其中高雄-花蓮航班載搭率僅2成，整年虧損估7000萬，「沒有意義的苦撐，我的心很亂」，盼能停飛高花航線，不僅能減損，也能增加需求較高的航線。

國內機票票價凍漲26年，目前高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，陳大鈞指出，高花搭載率僅2成，中花航線3成，其中高齡長者票價打5折，「根本是跟自強號在競爭」，但載客率也沒增加，需求較高的離島航線如金門、馬公也無法增加航班。

陳大鈞表示，華信航空營業額約60億，油價原本占總成本的13％，近期受到中東戰火影響，油價飆漲，油價如今占總成本的21%，光油價今年虧損達10%，需多花6億元，盡管交通部會協調凍漲油價，但飛花蓮的航線就算不受油價波動，仍虧損嚴重。

若以新油價來計算，高花航線每天1班，中花航線1周3班，「飛一班虧損一班」，高花及中花航線整年虧損7000萬。陳大鈞指出，印象最深刻的是，去年11月15日，高花去程僅5人、回程7人，幫乘客買自強號車票都划算。

「既然虧損又不能成就什麼，為何執意要飛？」陳大鈞指出，離島航線一定要靠航空，但高花並非無可取代，還有公路及鐵路，且其他航線如金馬、台東航線幾乎客滿，民航局又因救災、疏運經常要求華信增開加班機，認為取消高花航線不僅能減損，也能增加供不應求的航線。

陳大鈞說，華信目前有12架飛機，月底會再增加1架總計13架，若停飛高花航線就能增飛金馬離島航線。根據統計，本周高雄-馬祖搭載率94％、回程87％；高雄-金門搭載率高達99.39％、回程88％；台中-金門搭載率86.5％、回程82％；松山-金門搭載率86％、回程85％。

陳大鈞表示，成本不斷飆漲，虧損航線也無法停飛，無法止損的情況下，民航局還要調漲租華信租賃松山機場櫃檯及辦公室的費用，2014年一平方米月費1230元，今年調漲至1510元，漲幅23％；另外，負責搬運行李的台勤也要調漲，同時，員工的基本薪資也調漲，2014年最低工資19273元，今年調漲至29500元，漲幅70％。

陳大鈞笑說，為減少虧損，規畫要將機上瓶裝水包裝、餐巾紙包裝出租打廣告，考慮在松山機場提供租賃雨傘，甚至還想過在機場候機室賣黑輪。

陳大鈞坦言，「沒有意義的苦撐，我的心也很亂」，國內線票價已凍漲26年，但高花航線不是只有虧損問題，而對民眾來說，高雄去花蓮搭台鐵也比較方便，盼民航局能點頭停飛高花航線。