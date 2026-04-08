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45歲男健檢…肺部1.5公分結節確診肺腺癌 手術後恢復良好

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。圖／馬偕醫院提供
馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。圖／馬偕醫院提供

隨著低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢普及，肺部結節的發現率逐年提高，如何在「早期發現」與「避免過度醫療」之間取得平衡，成為臨床重要課題。一名45歲男性於健康檢查中發現肺部1.5公分毛玻璃結節，經醫療團隊評估後，採用無創導航技術進行檢體採集，最終確診為第一期肺腺癌，並即時銜接微創手術治療，術後恢復良好。

台北馬偕紀念醫院胸腔內科醫師余秉宗指出，傳統支氣管鏡在面對「無氣管通道」的肺結節時，診斷率有限；透過擴增實境導航系統，醫師可先以影像重建肺部結構，規劃安全路徑，精準抵達病灶位置進行採檢。

余秉宗說，臨床資料顯示，原本診斷率約3成的困難型肺結節，透過導航技術可提升至8成以上，大幅提高確診效率；此外，檢體可即時送交病理判讀，約30分鐘內即可獲得診斷結果，若確認為惡性腫瘤，能立即銜接後續治療，縮短等待時間。

淡水馬偕紀念醫院由由胸腔外科副院長黃文傑帶領「肺癌介入診療團隊」整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置，若確診為癌症，將即時安排微創手術或進一步治療、良性或發炎病灶採取追蹤觀察，避免不必要手術，透過在單一醫療場域完成「定位—診斷—治療決策」，減少病人往返與等待的不安，亦降低侵入性檢查帶來的併發症風險。

余秉宗表示，低劑量電腦斷層篩檢有助於早期發現肺癌，但後續是否需要進一步檢查或治療，須由專業醫師依照結節特性、病人風險及臨床指引綜合評估。臨床數據顯示，經篩檢後接受手術的個案中，多數最終確診為肺癌，顯示在專業判斷下進行的醫療處置具其必要性。

國民健康署提供高風險族群每2年1次免費「低劑量電腦斷層LDCT」肺癌篩檢，對象為45至74歲男性，及40至74歲女性（具血緣親屬肺癌史），及50至74歲重度吸菸者篩檢。

馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。圖／馬偕醫院提供
馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。圖／馬偕醫院提供

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