不只春捲危險！高雄食物中毒破百人 醫揭「交叉污染」關鍵：小心這些食物

高雄市正義市場日前爆發春捲食物中毒事件，累計逾百人通報就醫，部分民眾出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至需住院治療。衛生局調查發現，涉事攤商未於第一時間配合稽查，並刻意隱匿部分食材內容，影響疫情判斷，已依《食品安全衛生管理法》針對規避稽查及隱匿食材開罰36萬元，再加重裁罰108萬元，累計裁處144萬元，並移送地檢署偵辦，目前業者已被要求暫停營業7天，複查合格後始得營業，以防食安風險擴大。

對此，醫師傑登在臉書發文指出，外界不應只關注單一店家，而應留意「哪些條件容易導致食物中毒」。他表示，春捲屬於典型高風險食物，因其製作過程涉及多種食材混合，增加交叉污染機率，加上常含生菜或未完全熟食材，若再搭配蛋與肉類等高蛋白食物，更容易成為細菌滋生環境。

他進一步說明，春捲通常製作完成後不一定立即食用，若長時間置於室溫，正好落在細菌快速繁殖的溫度區間，風險將大幅提升。除了春捲之外，像涼麵、沙拉、壽司及半熟蛋料理，也都具備類似特性，民眾在食用時需提高警覺。

傑登醫師指出，本次事件高度懷疑與沙門氏菌有關，該菌常存在於生肉與蛋殼表面，若在處理過程中未妥善區隔生熟食材，容易透過器具或環境造成污染。一般健康成人可能僅出現腸胃不適，但對幼童與長者而言，嚴重時恐引發脫水甚至菌血症，不可輕忽。

他也提醒民眾日常應落實基本食安原則，包括食材務必完全加熱至70°C以上、生熟食分開處理、避免清洗生肉造成水花擴散污染，以及食物不宜長時間置於室溫。總之，多數食物中毒並非食材本身腐敗，而是處理過程中的疏忽所致，若能建立正確習慣，即可有效降低風險。