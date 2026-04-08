NASA重啟人類登月計畫 吳誠文：台灣一定會參與

美國國會近期推動「台美太空援助法案」，未來可望為台美太空合作帶來重大突破。國科會主委吳誠文表示，未來法案若上路，台灣太空中心將可直接與美國太空總署展開合作，對台灣太空發展意義重大。

立委吳沛憶在立法院質詢時關切「台美太空援助法案」，她指出，美國參議院委員會今年3月已審議通過相關法案，眾議院也在2月將其納入NASA重新授權法案，顯示美方對台太空合作態度積極，法案對台灣太空發展有什麼突破發展？

吳誠文答詢表示，若法案正式通過，突破將「非常大」。過去受限於政治因素，台灣並未被美方承認為可直接合作對象，國家太空中心無法直接與NASA洽談合作；未來法案若上路，台灣太空中心將可直接與美國太空總署展開合作，對台灣太空發展意義重大。

吳沛憶提醒，隨著台灣太空技術與產業快速發展，現行「太空發展法」恐已不足，建議政府研議擴充相關子法，完善保險、融資及軌道活動等法制。吳誠文表示認同，將請太空中心結合學界及相關部會研議。

NASA重啟人類登月計畫，也讓台灣太空發展議題成為立法院質詢焦點。立委林宜瑾詢問吳誠文，台灣是否已有參與登月相關研究與計畫。吳誠文回應，台灣確實已有相關規畫，部分內容目前仍須保密，若未來推動成功，會再向國人宣布；他並強調，未來美國登月計畫中，台灣一定會參與。

林宜瑾指出，先前質詢時曾得知，若總預算卡關，台南沙崙火箭基地這類公共建設計畫恐怕只能展延，連帶也會影響相關法人計畫。她提到，近期美國、英國都釋出對台太空合作善意，顯示台灣不只是技術接受者，也逐漸成為任務參與者；若預算遲未通過，恐怕不僅國內建設受阻，也可能錯失國際合作契機。

吳誠文表示，台灣近年憑藉半導體與AI硬體製造實力，讓美英等國看見台灣在太空產業鏈中的重要性，因此積極尋求合作。他也提到，今年原本將啟動「光箭計畫」，但若預算未過，新案恐連啟動都有困難，後續火箭與衛星研發也會受到影響。未來除美英外，日本、加拿大及歐洲等國，也都是台灣太空合作的重要對象。

立委陳秀寶關心自製衛星福衛八號進度。她詢問，去年底發射首顆台灣自製衛星福衛八號後，後續衛星發射時程是否已完成規畫。國家太空中心主任吳宗信表示，福衛八號共有八顆，原先規畫為一年發射一顆，其中有兩年將各發射兩顆。首顆衛星的關鍵元件已有84%為國產，下一顆目標則希望提升至9成。