【重磅快評】高雄車禍死亡連7冠 中央只釘新北有用嗎？

交通部公布今年1月道路安全統計，司長吳東凌罕見「嚴厲」點名新北市交通事故死亡人數44人，比去年同期暴增31人，「一個新北市就把大家的努力打翻了」。吳東凌提醒新北市要多關注車禍死亡人數，用意本屬良善，但降低車禍死人數不能只看地方，也不光能看一時，吳的論點只會打擊基層士氣，更增添幾許政治味。

交通部昨天發布統計，今年1月因交通事故死亡有264人，比去年同期增加23人死亡，增幅9.5%。其中新北市死亡人數最多，增加31人。路政及道安司司長吳東凌吳東凌直言「新北市的問題把大家的努力都打翻了」，將與新北市討論因應改善措施。

為此，新北市府副發言人強調市府無意跟中央鬥嘴，「民眾的安全和生命才是我們在乎的」；新北市府交通局也拿數字反駁，指新北市今年3月交通死亡人數10人，較去年同期少2人，受傷5104人，也較去年同期少1430人，事故防制須長期檢視，才能客觀呈現改善成效。

降低車禍死亡人數是賴清德總統的參選政見，他在競選時宣示到2030年道路交通事故死亡要降低50%，也就是每年須減7%；但根據交通部統計，去年交通死亡人數僅比2024年降低3.1％，賴的政見很有可能跳票，這也是吳東凌「心急」點名新北市的主因之一。

但新北市真是的全國交通安全的未段班嗎？依據交通部的統計，恐非如此。新北市是台灣人口最多的縣市，合理情況下，車禍死亡人數很可能也是全國最高的縣市；但依據交通部統計，去年全國車禍死亡人數2858人，縣市排名前三依序為高雄市307人、台南市304人及台中市291人。

更值得注意的是，高雄市車禍死亡人數已連7年居冠。高雄市人口僅新北的67%，但新北車禍死亡人數是六都第二低（278人），合理來說，吳東凌早就該點名的高雄市，否則也是死亡人數和高雄市不相上下的台南市 ，怎會出言槓上新北市？

交通部如果不想讓賴清德總統的政見跳票，即使非專業人士，也知道高雄市及台南市絕對是檢討重點；吳東凌說將與新北市討論因應改善措施，這個檢討會應該要擴大一點，把高雄市及台南市一併拉進來，否則只把重點放在新北，很難期待2030年車禍死亡人數能夠降低一半。

新北市今年1月交通事故死亡人數比去年同期暴增31人，的確不可忽視，但是把時間軸拉長，新北市2月車禍死亡人數降為5人、三月死亡人數為10人，與一月的44人相比，都大幅降低，新北市的努力也不應該被漠視。

如果吳東凌這麼關注縣市的車禍死亡人數，除了拿出真本事改善交通道路安全，也應該用一致的標準去檢視地方；只可惜，外界從未見吳東凌對台南市、高雄市說過重話。

去年11月交通部公布1至8月全台交通事故數據，當時死亡人數以台南市213人最多，且與前一年比較增幅也是全台最高。吳東凌當時沒說台南市把大家的努力打翻了，卻說台南的數據已有改善，最終要下降仍需要一點時間。

吳東凌對綠營縣市如此溫良敦厚，結果台南、高雄的車禍死亡人數一直「名列前茅」；吳東凌對新北「疾言厲色」，只會讓人感覺選舉到了，開始有動作了？

去年德國媒體點名台灣交通死亡人數驚人，每年高於911恐怖攻擊造成的總死亡數，提醒國際旅客來台前應三思；當時吳東凌並未檢討交通部，只說與警政署「一直有密切溝通」，執法狀況應由警政署說明，看不出交通部有解決交安危機的企圖。技術官僚有這種心態，賴清德政見又怎能期待達標？