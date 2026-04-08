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中東戰事加上AI需求攀升 吳誠文 ：水、能源供應五月底前都沒問題

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
隨著人工智慧需求快速升高，台灣作為全球半導體重鎮，能源與水資源供應問題再度受到關注。國科會主委吳誠文表示，這幾天的降雨已對水情帶來一定程度舒緩，根據園區回報，目前供水已回到相對穩定狀態。記者林俊良／攝影
隨著人工智慧需求快速升高，台灣作為全球半導體重鎮，能源與水資源供應問題再度受到關注。國科會主委吳誠文表示，這幾天的降雨已對水情帶來一定程度舒緩，根據園區回報，目前供水已回到相對穩定狀態。記者林俊良／攝影

隨著人工智慧需求快速升高，台灣作為全球半導體重鎮，能源與水資源供應問題再度受到關注。日前有外媒指出，台灣若面臨缺水及能源供應壓力，恐衝擊全球AI基礎設施運作。對此，國科會主委吳誠文今赴立法院教育及文化委員會邀請列席報告業務概況及答詢時表示，就目前情況來看，至少到五月底前供應都沒有問題，未來兩個月整體也算穩定。

吳誠文表示，現階段主要仍是因應既有廠商對能源的需求，尤其在天然氣進口部分，經濟部、中油台電都持續就船期與供應進行安排與協調。他說，到五月底以前，能源供應沒有問題。至於六月以後，政府也已規畫新的進口方案，相關事宜目前由行政院持續協調中。

除了能源議題，外界也關心近期降雨偏少，是否將加劇工業與科學園區的用水壓力。對此，吳誠文表示，這幾天的降雨已對水情帶來一定程度舒緩，根據園區回報，目前供水已回到相對穩定狀態。

立法院 台電 中油

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