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70歲工廠老闆「糖心腎」惡性循環 醫用這招讓他重拾健康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心血管中心主任盧炯睿說，CKM症候群強調糖尿病、慢性腎病與心血管疾病三者會交互影響，只要一個出問題，會連帶使其他系統惡化。圖／長安醫院提供
長安醫院心血管中心主任盧炯睿說，CKM症候群強調糖尿病、慢性腎病與心血管疾病三者會交互影響，只要一個出問題，會連帶使其他系統惡化。圖／長安醫院提供

1名70歲的五金工廠老闆，長年深受三高困擾，近期因體力嚴重下滑，連巡視工廠都感到氣喘胸悶。醫師檢查發現，他的糖化血色素高達7.6%，並伴隨心房顫動與第二期慢性腎病，這正是AHA美國心臟協會近年高度重視的「心血管-腎臟-代謝症候群（CKM Syndrome）」，坊間常稱為「糖心腎」共病。

長安醫院心血管中心主任盧炯睿說，CKM症候群強調糖尿病、慢性腎病與心血管疾病三者會交互影響，只要一個出問題，會連帶使其他系統惡化。患者失控的血糖會持續傷害血管內皮，增加硬化風險並損害腎功能。而受損的腎臟又會加重心臟負荷，同時過勞的心臟又無法有效把血液送至腎臟，反過來又會使腎病惡化，形成惡性循環。

為了終結這樣的器官間的連鎖危機，盧炯睿首先在藥物治療上遵循國際指引，選用具心腎保護功能的複方控糖藥物與新型口服抗凝血劑，在穩定血糖的同時精準減輕器官負擔。盧醫師指出，現代精準用藥不僅是控制數值，更是在前端為心臟與腎臟建立一道防護網。

在藥物奠基後，進一步導入非侵入性的EECP體外反搏進行後端強化。其原理是利用患者下肢氣囊與心電圖R波同步加壓，在心臟舒張時將血液推回主動脈，像是在體外安置了「第二個馬達」增強全身血液循環、減輕喘鳴，更能顯著提升腎臟血液灌流，延緩腎功能衰竭。

但因為氣囊運作是配合心律，盧炯睿特別提醒，心房顫動患者的心律不規則，治療前務必經醫師評估心律狀況穩定、搭配靈敏的同步訊號捕捉技術，才能達到最大治療效果。

他說，在「藥物前端保護、EECP後端強化循環」的協同作用下，患者的症狀明顯改善，現在巡廠一整天都不累，出遊健行、騎自行車都沒有問題，原本困擾許久的失眠也因循環改善、自律神經趨於平衡而大幅緩解。盧炯睿提醒，糖尿病患者若出現耐力下降、易喘等症狀，應警覺糖心腎共病的威脅，透過接軌國際的共治方案，讓退休生活不再受限於病榻。

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