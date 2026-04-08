中東戰事加上 AI 需求攀升 國科會：能源、用水5月底前沒問題

中東戰事衝擊全球能源供應，加上AI需求攀升，台灣半導體業能源與用水供應備受矚目。國科會主委吳誠文表示，能源方面，進口天然氣的部分，至少到5月底前供應都沒問題；用水方面，未來兩個月整體也算穩定。

立法院教文委員會8日邀請吳誠文報告國科會業務概況並備質詢，會前接受媒體聯訪。

吳誠文表示，目前主要是因應原來廠商對於能源的需求，在進口天然氣方面，經濟部正在調度安排貨源船隻，中油、台電也都正在努力，確保供應到5月底之前都沒問題。6月以後，有其他新的進口方案，目前行政院正在協調當中。

吳誠文提到，天然氣來源不是只有中東，還有其他地區，包括像澳洲、美國、北美等，這些貨源都沒問題。至於比較特殊的氣體，其實也有一些替代方案，這些都是經濟部正在處理當中。

產業用水方面，依照氣象署的預測，接下來兩個月內可能都不會降雨。吳誠文指出，這一次的降雨，這幾天其實還有再補水進來。目前產業用水已經舒緩蠻多，根據產業園區回報，目前已經回到穩定的狀態。

吳誠文表示，至於政府很多的治水工程，前瞻基礎建設「珍珠串計畫」，現在進行相當順利。預估未來這兩個月，產業用水應該算是可以穩定，這沒有問題。天然氣和用水情形，整體審慎樂觀。