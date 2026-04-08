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可省仲介費！越南家庭看護今開放直聘引進

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、以及多元陪伴照顧服務等工作類別；示意圖。記者陳正興／攝影
勞動部宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、以及多元陪伴照顧服務等工作類別；示意圖。記者陳正興／攝影

勞動部今宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。

過去越南移工的直聘，僅提供製造業選工服務。勞動部勞動力發展署表示，即起進一步開放家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧等各業別選工服務，雇主可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理，直接從越南引進移工，不用再透過仲介，不僅能在指定期間內迅速召募到合適人力，更能節省國內外仲介費，降低勞雇雙方負擔。

勞動部自2008年成立直聘中心，協助雇主自行辦理聘僱移工，近年為強化國對國直接聘僱，接軌國際公平招募趨勢，也提供雇主與移工更多元聘僱管道，勞動部積極洽談各移工來源國、擴大直聘專案選工適用的工作類別，由直聘中心擔任窗口協助雇主提出需求，轉請來源國協助提供雇主需求人數2至3倍的移工名單，供雇主選工。

發展署說明，雇主可依自身需求，選擇書面、視訊或親赴海外等方式辦理選工，後續再由直聘中心與移工來源國共同協助完成錄取人員入境、就業相關程序。此外，如雇主已有人選並欲自海外直接引進，也可指名聘僱，由直聘中心協助辦理引進作業。

發展署強調，直聘制度不僅可加速選工流程，提升雇主在聘僱上自主性，也呼應當前國際「公平招募」的發展趨勢，透過直聘，免除移工與雇主負擔海外仲介費用，提升選工過程透明度，確保資訊對等，期盼更多雇主善加運用直聘資源，共同促進勞動市場健全發展。

民眾欲瞭解直聘服務相關資訊，可至「直接聘僱聯合服務中心服務網」查詢；或撥打1955免付費專線、致電直聘中心服務專線（02-6613-0811）。中心提供中文、英語、越南語、泰語及印尼語等多語服務。

勞動部宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。聯合報系資料照片
勞動部宣布開放以直接聘僱的方式，從越南引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。聯合報系資料照片

雇主 越南 移工

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