不吃春捲就不怕沙門氏菌？醫曝吃蛋要注意這兩點

清明連假高雄市爆發春捲中毒案，苓雅區正義市場一家春捲攤商產品出現沙門氏菌，受害人數逾157人。吃個春捲也出事，讓不少民眾很無言。醫師劉博仁今天在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，要防護沙門氏菌感染，吃雞蛋最好煮熟，守護健康就從洗手和吃熟食開始。

劉博仁指出，門診中發現不少人腸子裡其實一直躲著沙門氏菌。雖然沒有到上吐下瀉的程度，但這些壞菌會像隱形地雷一樣，悄悄影響免疫力和代謝。

感染沙門氏菌會怎樣？劉博仁說，如果吃到汙染的食物，最快６小時內就會出現嚴重的腹痛、腹瀉、甚至發燒。這類細菌特別喜歡蛋白質，尤其是「雞蛋」。

要如何防護，避免感染，劉博仁指出，首先雞蛋要煮熟，生蛋拌飯、半熟蛋雖然美味，但沙門氏菌可能躲在蛋液或蛋殼上，煮熟是最高效的殺菌法。其次，蛋殼是傳染源，觸摸蛋殼後，務必用肥皂洗手再處理其他食材。而外食最好選通風、乾淨處，如春捲這類配菜多且未經二度高溫處理的食物，環境衛生非常重要。