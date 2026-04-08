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除濕機不是水滿才危險！消防曝自燃關鍵是濾網 保命3步驟必看

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「消防神主牌」提醒，除濕機使用不當恐自燃，且民眾可能完全看不到任何預警。示意圖／ingimage
臉書粉專「消防神主牌」提醒，除濕機使用不當恐自燃，且民眾可能完全看不到任何預警。示意圖／ingimage

近期全台連日降雨、濕氣飆高，不少家庭將除濕機開好開滿，甚至外出或睡覺時也持續運轉。不過，臉書粉專「消防神主牌」發文示警，許多人誤以為水箱滿了自動停機就代表安全，但事實上，除濕機自燃「跟水箱有沒有滿，完全沒有關係」，真正關鍵在於散熱是否正常，一旦忽略清潔與保養，恐在毫無預警下釀成火災。

粉專指出，除濕機運作時會將室內空氣吸入，經由冷凝器將水氣轉為水，再排出乾燥空氣，過程中壓縮機與馬達持續運轉並產生大量熱能。機體設計仰賴進出風口進行散熱，一旦散熱受阻，溫度便會在機內不斷累積。

然而台灣空氣濕度高，且含有灰塵、毛髮與棉絮，這些微粒會逐漸堆積在濾網上。若長期未清潔，濾網就像一層厚布堵住進風口，導致進氣量大幅下降，連帶讓散熱效率變差。在這種情況下，壓縮機與馬達仍持續運作、熱能持續產生，卻無法有效排出，最終導致內部溫度升高。

隨著高溫長時間累積，電路板上的電容會加速老化，馬達線圈的絕緣材料也可能龜裂，當絕緣失效、產生電弧時，就可能瞬間引發燃燒。粉專強調，這個過程往往非常緩慢，可能歷經數小時甚至數天，而且完全看不到任何預警，外觀仍正常運作，「風還在吹，水還在滴進水箱，沒有異聲沒有異味」，直到起火當下才被察覺，風險極高。

此外，機齡也是重要關鍵。粉專提醒，若除濕機使用超過7至8年，甚至長達10年以上，內部電容、電路板、壓縮機線圈與各種絕緣材料早已老化，每次啟動都存在潛在風險。尤其多數除濕機擺放在臥室、衣櫃或儲藏空間，周邊多為衣物與棉被等可燃物，一旦起火，火勢恐迅速擴大，「而且很可能發生在半夜或家裡沒有人的時候」。

粉專呼籲，民眾該仔細想想，「你家除濕機放在哪裡？旁邊有什麼東西？上次清洗濾網是什麼時候？這台機器用了幾年了？」，倘若這四個問題有任何一個答案會讓自己感到不安，他也提出「保命3步驟」，呼籲民眾立即檢視使用習慣：

第一，出門或睡前務必關閉除濕機並拔掉插頭。水箱滿水自動停機並不代表完全斷電，唯有拔除電源才能真正降低風險。

第二，每兩周定期清洗濾網。只需將濾網拆下以清水沖洗，去除灰塵與毛髮，並於晾乾後裝回，同時確保機器周圍保留至少50公分空間，避免影響通風與散熱。

第三，留意機齡與異常徵兆。若機器超過8年，或運轉時出現焦味、異常震動、外殼過熱或無預警停機，皆可能是零件老化訊號，應及早檢修或更換。

粉專也提醒，許多家庭習慣長時間在家裡沒人的情況下讓除濕機運轉，看似方便，其實是在累積風險。與其等到意外發生，不如從日常保養與使用習慣著手，同時去查一下官方有沒有針對自家廠牌型號發布過瑕疵召回通知，「台灣這幾年有幾個品牌的特定型號因為火災風險被召回，確認自己家的機器不在名單上」。

本站曾報導，民間長期流傳「開除濕機時，人不能待在室內」的說法。對此，台電出面說明，只要將除濕機的濕度設定在55%至65%之間，這正是人體感覺最舒適的濕度範圍，不僅能有效防止室內潮濕與發霉，也能避免空氣過乾。在這樣的條件下，民眾無需刻意離開房間，可以正常在室內活動、生活。

台電也提醒，除濕機屬於高功率電器，建議民眾長時間外出或離開空間時應關閉電源並拔掉插頭，避免與其他高功率家電共用延長線，最好使用獨立插座，同時確保機器周圍與牆面、家具、窗簾等保持至少50公分的通風距離，避免堆放雜物或易燃物，以降低用電風險。

除濕機

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