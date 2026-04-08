清明疏運3天還沒完 金門逾700人等候補拚今全數返台

金門清明連假收假期間受濃霧影響，航班大幅取消，造成逾2000人行程受阻，儘管連續3天透過船舶、軍機及民航加班機全力疏運，今日上午機場仍有超過700名旅客候補返台，輸運壓力尚未完全解除。

金門航空站今天上午9時30分統計，候補人數以台北航線最多，達376人，其次為台中189人、高雄177人，現場仍有不少旅客等待候補機位。

國民黨籍立委陳玉珍今天上午到場協助叫號與協商，她表示，將先請民航局盤點現有運能，若仍不足，將再請求國防部支援加派軍機投入疏運。她指出，今天天候不錯，「希望能讓現場鄉親與旅客盡可能都順利返台」。

金門航空站統計，昨日全天國內線疏運量能幾近滿載，各航線載客率皆突破100%。其中台北航線20架次、載客2275人；台中航線11架次、載客866人；高雄航線11架次、載客888人；台南與嘉義航線亦全數滿載，顯示需求高度集中。

總計昨日金門站到站46班次，提供4288座位數，載客4070人，載客率94.92%；離站46班次，提供4288座位數，載客4312人，載客率：100.56%。合計：92班次，提供8576座位數，載客8382人；載客率：97.74%。其中離站航班載客率更突破100%，末班機於22點53分離場，航站與航空公司人員都相當辛苦。

另，航空公司當日亦加開立榮航空金門往台北2班、華信航空金門往台中1班，共3架次；另啟動軍機疏運「C計畫」，出動8架次，分別飛往台北、台中及高雄，共載運560人。

不過，受天候影響，當日仍有金門往台北及台中各1班航班取消，影響254人行程，也使部分旅客延續至今日候補。