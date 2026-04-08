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每10人就1人糖尿病 醫示警40歲前確診恐更傷身

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵（中）指出，糖尿病不只是老人病，近年來第二型糖尿病逐漸年輕化，且越早確診恐對身體健康風險越高，呼籲民眾應定期檢查血糖。記者萬于甄／攝影
奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵（中）指出，糖尿病不只是老人病，近年來第二型糖尿病逐漸年輕化，且越早確診恐對身體健康風險越高，呼籲民眾應定期檢查血糖。記者萬于甄／攝影

糖尿病不再是老年人專利，年輕化趨勢日益明顯，奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵指出，台灣約每10人就有1人罹患第二型糖尿病，盛行人數已逾256萬人，且40歲以下族群發生率持續攀升，若在40歲前確診，未來罹患心血管疾病、腎臟病等併發症風險恐更高。

台南一名32歲林姓男子因輪班作息不規律、長期飲用含糖飲料且缺乏運動，在出現口渴、多尿症狀卻未警覺，直到健檢才發現血糖異常，確診為第二型糖尿病，經藥物治療與飲食、生活調整後，目前在門診追蹤血糖已獲控制。

黃俊淵表示，肥胖、壓力與高糖飲食是年輕人罹病三大主因，加上作息混亂、缺乏運動，使疾病更易提早發生，此外，胎兒時期營養狀況及環境中的內分泌干擾物，也可能影響未來代謝功能，臨床上多數年輕患者合併過重或肥胖，甚至伴隨情緒問題，增加控糖難度。

他提到，相較年長患者，年輕型糖尿病進展更快，對單一藥物反應有限，往往需及早採取多重治療策略，否則長期暴露於高血糖環境，恐引發視網膜、腎臟、神經及心血管病變，因此，面對糖尿病年輕化，應兼顧治療與預防。

黃俊淵強調，高風險族群如有家族史、過重、缺乏運動或長期壓力者，應定期檢查血糖；一旦確診，須配合醫囑用藥，並建立規律運動、均衡飲食與體重管理等健康習慣，才能有效延緩病程，院方近年也推動跨專業整合照護與社區健康促進，結合數位工具與長期追蹤機制，從治療走向預防，因應代謝疾病年輕化帶來的健康挑戰。

糖尿病 台南

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